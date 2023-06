İzmir'de emeklilerden hükümete ikramiye çağrısı

Emekliler İzmir'de meydana çıkarak hükümete seslendi. Bayram ikramiyesi olarak verilen 2 bin TL’nin yetersizliğine dikkat çeken emekliler, yılda iki defa verilen ikramiyenin en az asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK)’na bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Ege Bölge Temsilciliği, Konak Meydanı'nda "Adil bir ikramiye, insan onuruna yakışır bir emeklilik zammı istiyoruz" başlıklı basın açıklamasında bulundu. Emekliler, bayram ikramiyesi olarak verilen 2 bin TL’nin yetersizliğine ve emekli maaşlarının açlık sınırı altında kalmasına dikkat çekerek taleplerini dile getirdi.



EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE İKRAMİYE

“Türkiye’nin tüm meydanlarında DİSK Emekli-Sen olarak haykırıyoruz” diyen DİSK Emekli-Sen MYK Üyesi Ercan Çınarlı, "Mevcut iktidar aklımızla alay edercesine 2 bin TL bayram ikramiyesini, bir lütuf gibi bir bağış gibi, sunuyor. Bunu reddediyoruz. AKP, ikramiyeni al başına çal! Emeklilere 2 bin lirayı reva görüyorsunuz, emeklilerin bunu kabul etmesi mümkün değil. Biz, emeklilerin insanca yaşayabilmesi için en az asgari ücret düzeyinde yılda 2 kez emekli ikramiyesi talep ediyoruz. Mevcut iktidar yoksuldan alıp zengine veriyor ama bizler daha çok örgütlenerek hakkımızı söke söke alacağız” ifadelerini kullandı.



"EMEKLİLER YAŞARKEN ÖLÜYOR"

CHP 27. Dönem İzmir Milletvekili ve DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko ise “En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL… Gerçek açlık sınırı 15 bin lirayı geçmiş, yoksulluk sınırı 30 bin lirayı geçmiş. Emeklileri yaşarken öldürdüğünüzün farkında mısınız? Bir emeklinin insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması gerekir. Emeklilerden, emekçilerden aldığınız vergilerle her tarafa saraylar yaptınız. Emekli arkadaşlarımızı bu hale getiren siyasi iktidara lanet olsun" diye konuştu.

"TALEPLERİMİZ HAKKIMIZ"

Emekliler adına basın açıklaması metnini okuyan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe de "Önümüz bayram. Emekli maaşlarımız henüz cebimize girmeden ayın başında erimişken, bu ay sonunda resmi enflasyondan dahi etkilenmeyen tek kalem olan üç kuruş bayram ikramiyesini büyük müjdeler eşliğinde alacağız. Ne var ki bu ikramiye ne kiramızı denkleştirmemize ne borçlarımızın bir nebze olsun azalmasına ne de soframıza et girmesine izin verecek. Oysa bayram ikramiyesinin amacı, emeklilerin bir nebze olsun nefes almalarını; çocukları ve torunlarıyla gönül rahatlığıyla bayramlaşmalarını sağlamaktır. Bu haliyle bayram ikramiyesi, amacından kopuk ve anlamsız bir ödemeye dönüşmüş durumdadır. Her bayrama eksi bakiye girip, her bayramdan biraz daha sıkıntıya düşerek çıkmak; her yeni bayramı biraz daha yoksul, biraz daha buruk karşılamak emeklilere reva görülmemelidir; görülemez. Talebimiz bu bayramda da nettir: Bu ikramiyenin ‘bayram ikramiyesi’ değil ‘emekli ikramiyesi’ adı altında değiştirilmesi ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda iki ikramiye olarak güncellenmesi gerekmektedir. Taleplerimiz hakkımızdır! Haklarımızdan vazgeçmedik; bugün de vazgeçmiyoruz!” ifadelerini kullandı.