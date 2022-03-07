İzmir'de erkek vahşeti! Genç kızı saatlerde darp etti!

İzmir Çiğli'de yine bir erkek vahşeti yaşandı. 22 yaşındaki Gamze Tümtürk, erkek arkadaşı E.Y.'den ayrılmak istedi. Bunun üzerine E.Y. genç kızı 3 saat boyunca darp etti. Daha sonra genç kızla birlikte olmak isteyen adam, olumsuz yanıt alınca genç kızı daha fazla dövmeye başladı. Genç kızın çığlıklar atması üzerine de E.Y. olay yerinden kaçtı. Yakalanan E.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

İlçeye bağlı Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 gün önce ayrıldı. Aradan geçen süreçte, E.Y. tekrar barışmak istediğini söylese de Tümtürk bunu kabul etmedi. Geçen cuma günü saat 06.00 sıralarında, iddiaya göre E.Y. eve geldi. Açık unutulan kapıdan giren E.Y., yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyip, ona sarılmak istedi. İddiaya göre Tümtürk bunu istemeyince, E.Y. bir anda genç kıza saldırdı. Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'DÖVDÜKTEN SONRA, '2 SAAT UYUYALIM GİDECEĞİM' DEDİ'

Olayı anlatan Gamze Tümtürk, olay günü kapıyı açık unuttuğunu ve sabaha karşı bir ses duyduğunu, dönüp baktığında E.Y.'nin başucunda olduğunu belirterek, "Bana benimle barışmak istediğini söyleyip sarılmaya kalktı. Ben istemediğimi söyledim ve bana vurmaya başladı. Yumruk ve tekmelerle saldırdı. Ben yatak odasından kalkıp salona geldim ve yine vurmaya devam etti. Bir süre sonra bana, "Uykusuzum, 2 saat uyuyalım ben gideceğim" dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için tamam dedim. Benim de çok ağrım vardı ve bu yüzden ben de uyumaya çalıştım. Bir anda beni kaldırıp benimle birlikte olmak istediğini söyledi ve ben bunu kabul etmedim. Bunun üzerine beni daha fazla dövmeye başladı. En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Kafamı, yüzümü her yerimi tekmeledi, yumruklar attı. Sonrasında ben sinir krizi geçirip çığlıklar atmaya başlayınca evi terk etti" dedi.

'NEZARETTEN MESAJ ATTI'

Genç kız, üç saat boyunca dayak yediğini ifade ederek, "Burnum kırıldı, gözlerim ve vücudumun birçok yeri morardı. Kafama çok darbe aldığım ve her yeri şiştiği için ilk korkum beyin kanaması geçirmekti. Çok ağır darbeler aldım. Ben bu evde ölebilirdim, gözü hiçbir şey görmüyordu. Bu yapılan şey öldürmeye teşebbüstür. Bana sürekli, 'Bu son günlerin seni öldüreceğim' diyor. Şikayet ettiğim gün bana, 'Nezaretteyim yanıma gel, ben seni çok seviyorum' şeklinde mesajlar attı. Bana saplantılı ve gerçekten ölmekten korkuyorum. Ben hastanede darp raporu alırken bile kız arkadaşıma, 'Tamam beni şikayet etsin ve içi rahat etsin. Ama gelsin nikahımızı kıyalım, sen şahidim ol' diye mesajlar atıyor. Normal psikolojideki bir insan böyle mesajlar atmaz. Ben daha kötü bir şekilde televizyona çıkmak istemiyorum, bu yüzden bunun peşine düşülmesini ve cezasını çekmesini istiyorum. Ne yaşadığımı ben biliyorum, gidişatım hiç iyi değil. Olaydan sonra psikolojim çok bozuldu, evde yalnız kalamaz hale geldim. Adalet yerini bulsun ve cezasını çeksin" dedi.