İzmir'de evinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti!

İzmir Bayraklı'da evinde fenalaşan 34 yaşındaki Ayşe A. hayatını kaybetti. Ayşe A.'nın yanında bulunan arkadaşı uyuşturucu kullandıklarını söylerken, polis de evde yaptığı aramada uyuşturucu hap ele geçirdi
Özkanlar semtinde arkadaşı C.H. ile birlikte yaşayan Ayşe A, fenalaştı. Arkadaşının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, solist olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi Ayşe A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, evde bir miktar uyuşturucu hap buldu.
İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan kadının cenazesi, Bornova Mezarlığı'nda defnedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün ev arkadaşı C.H'yi gözaltına aldı. İfade işlemleri sonrası serbest bırakılan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Ayşe A. ile alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını, uyandığında arkadaşının zor nefes aldığını fark edince sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.