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İzmir'de felaket gece!

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

İzmir'de felaket gece!
12 Şubat 2021 Cuma 10:23

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sahilde başlayıp sonrasında denize yakın alanlarda etkisini artıran hortum, birçok ev, araç ve teknede hasar oluşturdu.

Özellikle hortumun en çok etkisini gösterdiği ve bir vincin devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı inşaat sahası, adeta savaş alanına döndü.

Hortum, inşaat sahasında işçilerin konakladığı konteynerleri parçalayıp, ağaçları devirdikten sonra çok sayıda otomobili 100 metre kadar ileriye savurdu.

Yine denize yakın bir yerdeki yazlık villaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden koptuğu hortumda, büyük hasar oluştu.

Hortum nedeniyle 8-10 metre yüksekliğe çıkan birçok araç ters döndü, çatılardan savrulan kiremitler de hem evlere hem de araçlara zarar verdi.

Yazlık sitelerin çevresindeki korkuluk demirlerinin koptuğu gözlemlenirken, afetin etkileri günün ağarmasıyla tam olarak anlaşıldı.

Teknelerin alabora olduğu, bazılarının yan yattığı ve hasar gördüğü afetin hasar tespit çalışmalarına, sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı.

Öte yandan, bölge sakinleri günün ağarmasıyla birlikte evlerinde ve araçlarında temizlik çalışmalarına başladı.

Bölgede hortumun verdiği zarar drone ile havadan da görüntülendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çeşme #hortum #alaçatı #izmir hortum
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