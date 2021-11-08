KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
0
İNANILMAZ YENİLİK!
İNANILMAZ YENİLİK!
0
ABD O YASAĞI KALDIRDI
ABD O YASAĞI KALDIRDI
0
BİTTER ÇİKOLATANIN 10 FAYDASI
BİTTER ÇİKOLATANIN 10 FAYDASI
0

İzmir'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

İzmir'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
08 Kasım 2021 Pazartesi 08:43

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ankara yolu üzerindeki Akalan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemalpaşa yönünden Turgutlu istikametine seyir halinde olan D.C.K. (32) yönetimindeki 35 ANN 538 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Akalan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolun kenarında bulunan dere içerisine düşen araçta sıkışan sürücü D.C.K. ve yolcu konumundaki S.Y. (32), ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılardan D.C.K. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, S.Y. ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla  ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #izmir #izmir kaza #kemalpaşa kaza
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu kadınlar için 6 vaadini sıraladı
Sonraki Haber
Denizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
"Harmandalı pimi çekilmiş bir bomba"
"Harmandalı pimi çekilmiş bir bomba"
0
İzmir'de Halk Taşıt uygulaması ile 88 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı
İzmir'de Halk Taşıt uygulaması ile 88 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı
0
Öykü Arin'e kardeş geldi! Doku tipi tam uyumlu
Öykü Arin'e kardeş geldi! Doku tipi tam uyumlu
0
İzmir'den bir ilk daha! DNA analizi ile tarih yeniden yazılacak!
İzmir'den bir ilk daha! DNA analizi ile tarih yeniden yazılacak!
0
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı artışa geçti
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı artışa geçti
0
Aliağa'da cüruf depolama alanı isyanı: Mahallemizde istemiyoruz
Aliağa'da cüruf depolama alanı isyanı: Mahallemizde istemiyoruz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.