İzmir'de Halk Ekmek'e zam var mı? Başkan Soyer açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ocak sonuna kadar halk ekmeğe zam gelmeyeceğini söyledi

Üstü üste gelen zamlar sonrası fırıncılar da ekmeğe zam yapmaya başladı. İzmir'de ekmeğin fiyatı 2.50 liraya yükseldi. Halk ekmek ise 1.50 liraya satılmaya devam ediyor. Halk ekmeğe zam gelip gelmeyeceğini ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ekonomik krizin farkında olduklarını belirten Soyer, bu yüzden ocak sonuna kadar Halk Ekmek'e zam yapılmayacağını söyledi.

Soyer'in açıklamaları şöyle: Artan döviz kurları, sürekli yükselen açlık sınırı ve ekonomik krizin vatandaşımızın üzerine bindirdiği ağır yükün farkındayız.

Elimizden geldiğince halkımızın yanında olabilmek adına, ocak sonuna kadar Halk Ekmek’e zam uygulanmayacak.