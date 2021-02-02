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İzmir'de haraç toplayanlara operasyon: 27 gözaltı

İzmir’de şiddet ve tehdit ile vatandaşlardan haraç alan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de haraç toplayanlara operasyon: 27 gözaltı
02 Şubat 2021 Salı 13:47

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlardan şiddet ve tehdit ile haraç alan suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Menderes, Selçuk, Torbalı ve Tire ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde çok sayıda silah, mühimmat ve senet ele geçirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tehdit
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