İzmir'de hem üreticiye hem ihtiyaç sahiplerine destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” diyerek hayata geçirdiği İzmir Tarımı vizyonu doğrultusunda hem kooperatif altında örgütlenen üretici nefes alıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin mutfağına sağlıklı gıda ürünleri ulaştırılıyor. Büyükşehir'in kooperatiflerden aldığı bal, peynir, pirinç, nohut, bulgur gibi ürünler, sosyal yardım kapsamında dağıtılan gıda kolilerine ekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda üretimi desteklemek için başlattığı “Başka Bir Tarım Mümkün” politikası kapsamında, çoğunluğu İzmir'den olmak üzere 18 kooperatife daha nefes oldu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla alınan çay, şeker, siyah zeytin, bal, kaşar peyniri, bulgur, pirinç, ayçiçek yağı, zeytinyağı, elma, enginar gibi ürünler, paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yurttaşın sofrasına sağlıklı ve güvenilir gıda ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazar imkanı bulamayan üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediyesi'nden çifte destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, daha önce 28 tarımsal kalkınma kooperatifleri ile ürün alım sözleşmesi imzaladığını hatırlattı. Bu kapsamda yalnızca geçen yıl Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın dağıtması için yaklaşık 100 milyon liralık alım yapıldığını ifade eden Ertuğrul Tugay, alınan ürünlerin hem ihtiyaç sahiplerine, hem de dağıtılan gıda kolilerinin içerisine konulduğunu belirtti. 2021 yılı içerisinde kooperatiflerden yaklaşık 58 milyon liralık alım yapıldığını da açıklayan Tugay, bu rakamın yılsonu itibariyle yaklaşık 120 milyon liraya ulaşacağını söyledi.

Mevsim ürünlerinin alımı da başladı

Kırsaldaki küçük üreticinin ürününü kooperatif kanalıyla aldıklarını belirten Tugay, “Böylece hem kırsaldaki yaşamın devamı için üreticiyi desteklemiş oluyoruz hem de kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak onların yaşamlarını idame ettirmeleri konusunda bir parça katkı sağlamaya çalışıyoruz. Mevsim ürünlerinde de alımlara başladık. Örneğin enginar geldi. Yarımada üreticisi tarafından üretilen ama kısıtlama nedeniyle hal esnafının da kapalı olduğu bu dönemde, enginar alımı yaptık. Bunu da kolilerin içerisine koyduk” dedi.

“Hem kırsaldaki hem de kentteki insanlara dokunuyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” diyerek hayata geçirdiği uygulamaların üreticiye nefes olduğunu söyleyen Ertuğrul Tugay, “Tüm bu desteklerin tek amacı, kırsaldaki küçük ölçekli üreticinin üretime devam etmesi. Böylece kırsalda yaşam devam edecek. Aksi takdirde küçük ölçekli üretici ürettiği ürünün karşılığını alamadığında, alın terinin karşılığını bulamadığında bir sonraki sezonda üretmekle ilgili endişe yaşayacak. Biz bu endişeleri gidermek, hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz. Hem kırsaldaki hem de kentteki insanlara dokunuyoruz. Bu zinciri tamamlamak gerekiyor. Aksi takdirde kırsaldaki insanlar üretimden vazgeçerek kent yoksulları arasına katılacaklar. Bu daha büyük bir kaos oluşturacak” diye konuştu.

İzmirlilere destek çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, birçok insanın zor günlerden geçtiğini, yardımseverlerin ihtiyaç sahiplerine Halkın Bakkalı üzerinden alacakları gıda kolileriyle de ulaşabileceklerini hatırlatırken, Ramazan ayı nedeniyle de sofralara iftar yemeği paketi desteği vermeleri çağrısında bulunarak, İzmirlileri bu dayanışmaya katılmaya davet etti. Tugay, bu ay sonuna kadar yaklaşık 100 bin civarında gıda kolisi dağıtmayı hedeflediklerini belirtti.