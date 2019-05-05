İzmir'de Hıdrellez ateşi alev alev yanacak

Her sene baharın müjdecisi olarak adlandırılan Hıdrellez bugün İzmir'de yine büyük bir coşku ile kutlanacak.

Her yıl 5 Mayıs akşamı büyük coşku ile kutlanan Hıdrellez İzmir'de yine renkli görüntülere sahne olacak. İzmir'in heryerinde düzenlenecek eğlencelerin listesi ise şöyle;

Saat: 20.00 İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na Sivil Toplum Kuruluşları ve roman dernekleri de katılacağı kortej yürüyüşü.

Saat: 20.30 Gündoğdu Meydanı’nda Hıdırellez Ateşinin Yakılması

Saat: 21.00 DJ Berk Performansı.

Arena'da Romanival

Saat 15.00 İzmir Romanival / İZMİR ARENA

MİLYONFEST 2019

Perşembe günü başlayan İzmir’in en büyük rock festivali MilyonFest 2019, Karşıyaka’da bulunan Best Western Premier’de bugün Hıdrellez coşkusu ile devam edecek.

Selda Bağcan, Cem Adrian, Pera, Anıl Piyancı, Dolu Kadehi Ters Tut, Pislick Kedi'nin sahne alacağı festivalin kapanışını ise Athena yapacak.

Bayındır'da 22. Uluslararası çiçek festivali Hıdrellez ile birleşti

1998’den bu yana yapılan ve bu yıl 22. kez düzenlenen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'nde bugün Hıdrelleze özel etkinliker düzenlenecek.

Bornova'da Tarık Mengüç ateşi yakacak

Şenliğikte sahne alacak olan Tarık Mengüç, Bornova Erzene Mahallesi, Tarlabaşı Meydanı’nda 5 Mayıs 2019 Pazar Günü İzmirlilerle buluşacak. Saat 21.00’de başlayacak olan konser halka açık ve ücretsiz olacak.