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İzmir'de hırsızlık anı saniye saniye görüntülendi

04 Şubat 2022 Cuma 09:46

İzmir Bornova'da pastaneye giren kimliği belirsiz kişi, tezgahın önünde kimse olmadığını görünce kasaya uzanarak paraları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi


Olay, dün İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Pastaneye gelen bir kişi, tezgahın önünde kimsenin olmadığını görünce önce etrafı kontrol etti, ardından bir anda tezgaha boylu boyunca uzanarak para kasasına ulaştı. Kasadan bir miktar para çalan şüpheli, hızla uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; tezgaha uzanan hırsızın kasayı açıp bir miktar para aldıktan sonra dükkandan hızla uzaklaşması yer aldı. Para çekmecesini açık gören iş yeri çalışanları ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #hırsızlık #pastane hırsızlık #bornava
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