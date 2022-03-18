RÜYADA EN ÇOK GÖRÜLEN ŞEY...
RÜYADA EN ÇOK GÖRÜLEN ŞEY...
0
ÜNLÜ OYUNCU EVLENDİ
ÜNLÜ OYUNCU EVLENDİ
0
SERDAR ORTAÇ'TAN GEÇÇEK YORUMU
SERDAR ORTAÇ'TAN GEÇÇEK YORUMU
0
ÜNLÜ ÇİFT EVLENİYOR
ÜNLÜ ÇİFT EVLENİYOR
0

İzmir'de iki ayda 10 bin 496 kişiye ceza kesildi!

İzmir'de iki ayda 10 bin 496 kişiye ceza kesildi!
18 Mart 2022 Cuma 10:41

İzmir'de, jandarma ekiplerince son iki ayda yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 496 sürücüye idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri, Ocak ve Şubat aylarında kent genelinde sorumluluk alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 299 bin 146 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, hız ihlali, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, emniyet şeridi ihlali ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 10 bin 496 sürücüye toplam 10 milyon 244 bin 991 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 1431 sürücünün ehliyetine el konuldu, 2 bin 863 araç da trafikten men edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #jandarma #trafik cezası #ceza
Önceki Haber
Rüyada en çok görülen şey...
Sonraki Haber
Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor?
Başkan Soyer açıkladı: Narlıdere metrosunun yüzde 88'i tamamlandı
Başkan Soyer açıkladı: Narlıdere metrosunun yüzde 88'i tamamlandı
0
107. yılında Çanakkale Deniz Zaferi İzmir’de anıldı
107. yılında Çanakkale Deniz Zaferi İzmir’de anıldı
0
İzmir'de 5 kişi tefecilikten tutuklandı
İzmir'de 5 kişi tefecilikten tutuklandı
0
İzmir'de PKK operasyonu: Gözaltılar var!
İzmir'de PKK operasyonu: Gözaltılar var!
0
İzmir metro reklam alanlarını kiraya verecek
İzmir metro reklam alanlarını kiraya verecek
0
Şükriye Uçak vefat etti
Şükriye Uçak vefat etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.