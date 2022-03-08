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İzmir'de kadın nüfusu, erkek nüfusunu geçti!

İzmir'de kadın nüfusu, erkek nüfusunu geçti!
08 Mart 2022 Salı 15:27

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılında Türkiye’de kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi, İzmir’de kadın nüfus 2 milyon 226 bin 502 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; İzmir’de toplam nüfusun %50,3'ünü kadınlar, %49,7'sini ise erkekler oluşturdu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. İzmir’de kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,6 iken 90 ve üzeri yaş grubunda ise %73 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında, İzmir’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %42,9 olup bu oran kadınlarda %27,2, erkeklerde ise %58,9 oldu. İstihdamdaki kadınların iktisadi faaliyet kollarına göre oranı sırasıyla %9,9’u tarım, %22,9’u sanayi ve % 67,1’i hizmet sektörü olarak gerçekleşti.

İzmir’de yüksekokul ve fakülte mezunu kadınların oranı %20,3

2020 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfusta, Türkiye’de yüksekokul ve fakülte mezunu kadınların oranı %16,5 iken İzmir’de bu oran %20,3 oldu. 6 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise Türkiye’de %4,5, İzmir’de %2,0 olarak gerçekleşti.

İzmir’de kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 26,4

2021 yılında resmi olarak ilk evliliğini yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı Türkiye’de 25,4, İzmir’de 26,4 iken erkeklerde ise ortalama evlenme yaşı Türkiye’de 28,1, İzmir’de 29 oldu.

Etiketler; #izmir #kadın #kadın nüfusu
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