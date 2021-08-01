İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi yolu Yanıkkırı mevkisinde Ali B. yönetimindeki 35 E 6214 plakalı kamyon ile Sezer Göbek (20) idaresindeki 35 AID 133 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Göbek, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.