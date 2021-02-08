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İzmir'de kardeş kavgası kanlı bitti!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 2 kardeş arasında çıkan tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya döndü; 2 kişi yaralandı

İzmir'de kardeş kavgası kanlı bitti!
08 Şubat 2021 Pazartesi 09:31

Olay, saat 02.00 sıralarında, Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olduğu öğrenilen H.A. ile M.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine H.A., sopayla M.A.'ya saldırdı. H.A. sopayla M.A.'yı darbetti. M.A.'nın torunu E.K.(18) da H.A.'yı bıçakladı. H.A. yaralı halde kaçmak istedi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan H.A. ile darbedilen M.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kardeş kavgası
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