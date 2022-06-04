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İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti!

İzmir Bayraklı'da sürücü Gökhan Ünver'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet orta refüje çarptı. Motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücü Ünver de hayatını kaybetti

İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti!
04 Haziran 2022 Cumartesi 08:02

Kaza, saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi Alaybey kavşağı yakınlarında meydana geldi. Konak'tan Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Gökhan Ünver (33) idaresindeki 20 ABY 150 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökhan Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ünver'in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Caddesi ve Altınyol'da uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kaza #motosiklet kazası #ölüm
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