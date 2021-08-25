İzmir'de Nostalji Vapuru 65 yaş üstü için seferde

İzmir Körfezi’nin 70 yıllık emektarı Bergama Vapuru, bu kez 65 yaş üstü İzmirliler için sefere çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi kısıtlamaları nedeniyle uzun süre sosyal yaşamdan uzak kalan bu yaş grubundakilere yönelik eğlenceli körfez turlarına başladı. Gezilere katılmak için rezervasyon yaptırarak sadece 1 TL’lik sembolik ücreti ödemek yeterli

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi Bergama Vapuru ile nostalji seferlerine pandemi kısıtlamasından en çok etkilenen 65 yaş ve üzeri İzmirlilerle başladı. Nostalji Vapuru’yla, müzik dinletileri eşliğinde düzenlenen turlara katılanlar üç saat boyunca keyifli bir Körfez turu yaptı. Tur süresince yolculara İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza tarafından ücretsiz çay ve su ikram edildi.

Üçkuyular İskelesi'nden saat 10.00'da hareket eden Bergama Vapuru’nun özel seferi yine Üçkuyular'da son buldu. Körfezin eşsiz manzarasının tadını çıkaran 65 yaş ve üzerindeki İzmirliler müzik ve dans eşliğinde yolculuk yaparken, bu güzel anları ölümsüzleştirerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Bir sonraki sefer 31 Ağustos’ta

Körfez manzarasıyla keyifli bir yolculuk deneyimi yaşamak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, rezervasyon yaptırarak turlara katılabiliyor. İZDENİZ A.Ş. yolcuların talepleri doğrultusunda Eylül ayı boyunca da sefer günlerinin artırılabileceğini bildirdi. 175 kişi kapasiteyle sınırlandırılan yolculuğun biletleri ise sembolik olarak belirlenen kişi başı 1 TL ücretle satışa sunuluyor.

Rezervasyon yaptırmak isteyenler iletişim@izdeniz.com.tr adresinden veya 0552 035 88 22- 0232 320 00 35 numaralarından bilgi alabilir.

Körfezin emektarı moral kaynağı oldu

Pandemi süresinde aylar boyunca evlerine kapanmak zorunda kalan İzmirlilerden Meryem Can, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e bize böyle bir hizmet sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. İki yıldan beri dışarı çıkmıyorduk. Bu ilk vapur seferim oldu. Körfez gezisi bizlere çok iyi geldi” dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Nuray Ak ise şöyle dedi: “Hastalıklardan dolayı dışarıya çıkamıyorduk. Bu gezi bize büyük bir moral kaynağı oldu. Körfez gezilerinin devamı gelirse biz de haftada bir gün buraya geliriz. Ben bastonumla bile geldim buraya. Bizler deşarj olmuş oluruz.”

Yolculardan Nilgün Ünlü de şöyle konuştu: “Canım belediyem böyle bir tur düzenlemiş bizler için ne de güzel yapmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni zaten seviyordum şimdi daha da hayran oldum. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok iyi çalışıyor. Böyle sefer düzenlendiğini duyunca geldim. Körfez gezisi bize çok iyi geldi.”

Eski TRT Türk Sanat Müziği solisti Güzide Sümer de seslendirdiği şarkılarla güne renk kattı.

Bergama Vapuru Körfez’in simgesi

Bergama Vapuru; 1951'de, Almanya Bremen'de motorlu yolcu gemisi olarak yapıldı. Uzunluğu: 44,4 metre, genişliği 8,08 metre, su kesimi: 1,9 metre. Her biri 385 beygir gücünde 2 adet dizel motoru var. Çift pervaneli ve 11 mil hız yapıyor. Bergama Vapuru, hurdaya çıkmayı beklerken merhum Ahmet Piriştina’nın talimatıyla restore edildi. Bergama Vapuru İzmir Körfezi’nde Deniz İşletmeleri’ne bağlı olarak uzun süre hizmet vermelerinin ardından devreden çıkarıldı.