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İzmir'de otelde yangın paniği!

İzmir’in Konak ilçesinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelde konaklayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi

İzmir'de otelde yangın paniği!
09 Aralık 2021 Perşembe 08:51

Yangın saat 00.15 sıralarında İsmet Kaptam Mahallesi 1370 sokakta bulunan bir otelin çatı katında çıktı. 5 katlı otelin çatı katında başlayan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Yangını gören otel personeli ve vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı otelde konaklayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının ardından otel müşteleri otele alındı.

Yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #yangın #otel yangın
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