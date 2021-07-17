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İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:23

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada 60 yaşındaki yabancı uyruklu Svetlana Akın hayatını kaybetti


Alınan bilgiye göre kaza dün saat 10.20 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. 29 yaşındaki A.E.'nin kulladığı otomobil sahil kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Svetlana Akın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Svetlana Akın, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Rus uyruklu olduğu öğrenilen Svetlana Akın hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü  A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #narlıdere kaza ölüm
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