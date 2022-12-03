İzmir'de polis ile şüpheli kovalamacasında 1 kişi öldü! Valilik açıklama yaptı

İzmir'de 'dur' ihtarına uymayanların peşine düşen polis ile araçta bulunan şüpheliler arasında arbede çıktı. Olayda şüphelilerden bir kişi hayatını kaybetti. İzmir Valiliği konu ile ilgili bir açıklama yaptı

İzmir'de, 'dur' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçan 3 kişi ve polis arasındaki arbedede şüpheli B.A.'nın (47), polisin ateş alan tabancasından çıkan mermiyle vurulup, hayatını kaybettiği olayla ilgili valilikten açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşıyaka ilçesinde 02.12.2022 günü saat 03.30 sıralarında yol uygulaması yapan resmi polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmaya çalışmış, dur ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başlamıştır. Polis ekipleri, sirenleri açık şekilde, Karşıyaka ilçesinden Sasalı mevkisine kadar kovalamaca neticesinde aracı yakalamış, araç içerisinde bulunan şoför E.A. (38) ve arka koltukta oturan M.K. (46) araçtan inmelerini takiben yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturan B.A. (47) ise uyarıya rağmen araç kapısı açık şekilde beklemiş, görevli memurun, şahsa ellerini göstermesi ve araçtan çıkması yönündeki ikazlarına rağmen ısrarla araçtan inmemiştir. Sağ elini belinin arkasında saklaması sebebiyle görevli memur tarafından olası silahlı saldırı ihtimali göz önünde bulundurularak, havaya bir el uyarı ateşi açılmıştır. Devamında görevli memur şüpheli şahsı araçtan indirmek için müdahale ettiği esnada şahıs bıçakla polis memuruna saldırmıştır. Yaşanan boğuşmada görevli memurun silahı bir el ateş almış ve şüpheli şahıs sol karın boşluğundan yaralanmış, görevli memur ise karın bölgesinden kesi suretiyle yaralanmıştır. Şüpheli şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."