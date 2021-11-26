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İzmir'de polisi bıçaklayıp kaçmaya çalışan kişi yakalandı!

İzmir'de bir kişi polis memurunu bıçakladıktan sonra kaçmaya çalıştı. Saldırgan ayağından vurularak yakalandı

İzmir'de polisi bıçaklayıp kaçmaya çalışan kişi yakalandı!
26 Kasım 2021 Cuma 12:07

Olay İzmir'in Bornova ilçesinin Egenemlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre devriye görevi yürüten polis ekibi alkollü olduğu öğrenilen ve çevreyi rahatsız ettiği belirtilen 38 yaşındaki M.G.'yi uyardı.

M.G. ise polislere küfürle karşılık verdi. Daha sonra da polis memuru E.Y.Y.'yi bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamacada polis, "dur" ihtarına uymayan şüpheliyi ayağından vurdu. Sokakta, zanlı tarafından kovalamaca sırasında yere atıldığı belirtilen 6 bıçak bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi, zanlı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova #polis bıçaklama
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