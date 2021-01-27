İzmir'de sağanak yağmur etkili oluyor. Dün gece saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti

Dün İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yapılmıştı. Sağanak yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle kentin bırçok caddesinde su birikintileri oluştu.

Trafiğe çıkan sürücüler, su birikintileri ve rüzgar eşliğinde yağan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekipleri, Karşıyaka ilçesinde rögarlardaki suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle Bornova ve Buca'da 2 ağaç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine iki ilçeye de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda, ağaçlar devrildiği noktalardan kaldırıldı.