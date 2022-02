İzmir'de sağlık çalışanlarından zam eylemi: Alkış alkış dediniz, hakkımızı yediniz!

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlık çalışanlar verilmesi planlanan zamlarla ilgili Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarına zam yapılmamasına sendika ve sağlık personellerinin tepkisi dinmek bilmiyor. 80 günden beri henüz olumlu bir adım atılmadığını gerekçe göstererek sağlık çalışanları ile birlikte basın açıklaması yapan Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “1 Aralık 2021 Çarşamba günü, gündeme bir haber düştü… Hükümet, hekimlere 2 bin 500 ile 5 bin TL aralığında zam verileceğini ve konuyla ilgili yasal düzenlemenin aynı gün Meclise geleceğini açıkladı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, Hükümetin zam haberinden herkesin memnuniyet duyması gerekir değil mi? Ülkemizin ekonomik olarak sıkıntı çektiği bu günlerde, hem pandemi nedeni ile ön saflarda yer alıp, hem de yıllarca uygulanan sağlık alanındaki mali politikalardan dolayı eriyen ücretlerimizle mücadele ettik. Hal bu ki sağlıkta dönüşümde ve pandemi de adımızı tüm dünyaya duyuran biz sağlık çalışanları olarak hak ettiğimiz ücret verilmemektedir. Doktorundan, hemşiresine tüm sağlık çalışanlarına ücret artışı beklerken böyle bir ortamda herkese değil de hekimlere zam yapılacağı açıklanmıştı. İlk tepkimiz; “hekimler hak ediyor, elbette zam yapılacak! Peki ya geride kalan yüzbinlerce sağlık çalışanı, onlara zam yok mu, onlar hak etmiyor mu” oldu. Ayrıntılı olarak yasa teklifini incelediğimizde, zaten aile hekimleri, üniversite hastanesindeki öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, Aile ve sosyal politikalar bakanlığı ve adli tıp kurumunda çalışan doktorlarımıza da zam düzenlemesinden muaf tutulmuştu. Bildiğiniz gibi sağlık çalışanları olarak 2 yıldır Covid mücadelesi verdik, hala devam ediyoruz. Koruyucu tulum kıyafetleri içinde, yüzlerinde maskelerle, vücudunun her yerinden ter gelen, sağlık çalışanları son 2 yıldır canla başla çalışırken halen mağdur edilmeye devam etmektedir. Bizler Covid döneminde hemşiresinden doktoruna, hizmetlisinden şoförüne, laborantından acil tıp teknisyenine kadar hep beraber topyekün bir mücadele verdik. Bugüne kadar 550’den fazla sağlık çalışanı arkadaşımız şehit düştü. Hayatını kaybeden şehitlerimiz doktordu, hemşireydi, ebeydi, şofördü, paramedikti, tıbbi sekreterdi, memurdu. Bu covid mücadelesinde şehit olanlar sadece bir meslek grubu olmadığına göre, her meslek gruplarından şehitler verdiğimize göre, sağlık ekip içinde çalışılıp hayat kurtardığına göre, sağlıkta çalışanları arasında ayrımcılık kesinlikle kabul edilemezdi. Sağlık çalışanları da bu düzenlemeden muaf tutulunca, Bu tepkiyi sadece bizler değil, yüzbinlerce sağlık çalışanı gösterdi.”

“ALKIŞ, ALKIŞ DEDİNİZ HAKKIMIZI YEDİNİZ"

Sağlık çalışanlarını yetkili sendikası Sağlık Sen olarak yapılan bu ayrıştırma karşısında iş bırakma kararı aldıklarını hatırlatan Özdemir, “ İş bırakma kararının alınmasıyla birlikte, hükümet hekimlere yapılacak olan zam düzenlemesini, tüm sağlık çalışanlarına zam yapılması adına düzenlemeyi Meclis genel kurulundan, sağlık komisyonuna geri gönderdi. Tüm sağlık çalışanlarına zam yapılması teklifi Sağlık komisyonunda 2 ayı geçmesine rağmen hala bekliyor. Bu arada, hekim arkadaşlarımızdan bizleri yanlış anlayanlar oldu. Doktora yapılacak zamlar sizin sayenizde iptal edildi diyenler oldu. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıydık… Siyaset eliyle, kanun düzeyinde ayrımcılık yapılmasına karşıydık. Hekimlere ve zam konusunda unutulan hekimlerimize ve yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıydık. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakârlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşı çıktık. Bunun için hekim arkadaşlarımızın da bizi anlamasını bekliyoruz. Yoksa bizler hekimlerimize zam yapılmasına asla karşı değiliz bunun altının çizilmesinde fayda görüyorum . Buradan Hükümete ve Sağlık Bakanlığına sesleniyorum, TBMM Sağlık Komisyonunda düzenleme 80 gündür neden bekliyor. Pandemi döneminde alkışladığınız hekim ve sağlık çalışanları bu zammı hak etmiyor mu? Sağlıkta dönüşümü gerçekleştiren sağlık çalışanları bu zammı hak etmiyor mu? Eksik personelle çalıştırdığınız nöbet paralarını kestiğiniz sağlık çalışanları bu zammı hak etmiyor mu? Pandemi de 550’den fazla şehidi veren sağlık çalışanları bu zammı hak etmiyor mu? Dövülen, tartaklanan ama hala sağlıkta şiddete caydırıcı cezaları veremediğiniz sağlık çalışanları bu zammı hak etmiyor mu? Pandemide yalnız bıraktığınız, ailelerimizden sevdiklerimizden günlerce ayrı kalarak Covid’li hastalara bakan sağlık personelleri bu zammı hak etmiyor mu? Pandemi döneminde en fazla çalışan sağlık personelleri bu zammı hak etmiyor mu? Elbette sonuna kadar hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İŞ YÜKÜMÜZ ARTIYOR, ÜCRETİMİZ ERİYOR”

İş yükünün arttığını ancak aldıkları ücretin günden güne erdiğini belirten Başkan Özdemir, “Biz istiyoruz ki sağlık çalışanlarının sorunları yerine fedakârlıklarını konuşalım, alın terleriyle hayata tutunan hastalarının yaşama sevincine ortak olalım. Ancak bu çok da mümkün olmuyor. Ve bu sorunlar, bir türlü çözüme kavuşturulmuyor, haklı beklentiler karşılanmıyor. Sadece zamana bırakılıyor. Zamana bırakılması, zamanın geçmesi sağlık çalışanlarının sorununu çözmediği gibi belini büküyor, sorunları kangrene dönüştürüyor, ümitsizliğe sevk ediyor. O nedenle, Sağlık-Sen olarak buradan bir defa daha çağrıda bulunuyoruz; değerli yetkililer, sağlık emekçilerinin sorunlarını görmezden gelmeyin, ötelemeyin, yok saymayın. Çözün!!!” şeklinde konuştu.

“İŞİMİZE AŞIĞIZ, AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ”

Sağlık konusunun çok önemli olduğunu belirten Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Doktorundan, hemşiresinden, ATT’sin den, memurundan, personelinden, bilgi işlem görevlisinden, sivil toplum kuruluşlarından topyekün ekip ruhunu ve iş barışını sağlamak toplum sağlığı açısından önemlidir. İş barışı ve ekip ruhunu bozan her türlü eylem faaliyetlerden uzak durup, gerekli iyileştirmelerin altına imza atılmalıdır. Bu konu ile ilgili Sivil toplum kuruluşu il temsilcisi olarak birleştirici, iyileştirici her türlü göreve hazır olduğumu bildirir, ayrıştırıcı, uzaklaştırıcı tüm faaliyetlerin karşısında olduğumu tüm kamuoyuna duyuruyorum. Bu vesile ile son yaşanan sorunlarla ilgili Hekimsen Sendikası Genel Başkan yardımcısının ayrıştırıcı, ekip ruhu ve iş barışını bozacak olan talihsiz açıklamasını esefle kınıyor, kendilerini sağlık camiasından özür dilemeye davet ediyorum. Sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte mücadele edip birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Sağlık çalışanlarının ağır sorumluklarının yanında, yükleri de her geçen gün artmaktadır. Buna rağmen kartopu gibi, her geçen gün büyüyen haklı talepleri artık çığ oluşturmaktadır. 3600 ek gösterge düzenlemesi istisnasız teknisyeninden, hemşiresine memurundan doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı, Hekimlerimize 7200 ek göstergeye kadar kademeli bir düzenleme yapılmalıdır. Bakanlık sağlık çalışanlarına maskeyle bakıyor, sorunlarına mesafe uyguluyor, çözüm yerine ise suya sabuna dokunmayıp, sorunları halının altına itiyor maalesef. Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekir. Bunun içinde Meclis sağlık komisyonunda bekleyen hekim ve sağlık çalışanlarına zam düzenlemesi bir an önce hayata geçirilmeli, toplum nezdinde saygınlığını artıracak çalışmalar hayata geçirilmelidir. Yurt dışı ülkelerine ucuz iş gücü kazandırmayın. Bir insanın en önemli varlığı sağlığıdır ve bunun emanetçisi biz sağlık çalışanlarına verilen değer, topluma ve insan sağlığına verilen değerden geçer. Sağlık çalışanları layıkıyla yaptığı işlerinin sonucunda, hak ettiklerini almak ve daha fazla iş huzuru ve iç huzuru istiyorlar. Buda onların en doğal hakkıdır. Bu hakkın onlara çok görülmemesi gerekir. Sağlık sistemi bu ülkenin sigortası ise ki öyledir çalışanlar, emek verenler, ter akıtanlar, bu sigortanın yegâne güvencesidir. Hep tekrarladığımız gibi; Sağlık çalışanları gülerse Türkiye güler…”