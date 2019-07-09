İzmir'de sahte giyim ürünü operasyonu

Konak'da, 3 farklı adrese yapılan operasyonlarda, çok sayıda ünlü markaya ait logoların basılı olduğu, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan, 5 bin 309 parça sahte giyim eşyası ele geçirildi.

İzmir'de sahte giyim ürünü operasyonu
09 Temmuz 2019 Salı 15:27

İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'da  sahte giyim eşyalarının üretiminin yapıldığı ve bunların farklı zamanlarda piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen üç farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin futbol formaları da bulunan, üzerlerinde çok sayıda ünlü markanın logolarının basılı olduğu 5 bin 309 parça giyim eşyası ele geçirdi. Piyasa değeri, yaklaşık 500 bin TL olan ürünler, yediemin deposuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
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