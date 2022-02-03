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İzmir'de sanki gök delindi!

03 Şubat 2022 Perşembe 08:44

İzmir'de sabah başlayan yağmur gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Gök gürültü şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bazı iş yerleri ve evler su altında kaldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'de sağanak yağış beklendiği uyarısının ardından, kent genelinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu, bazı yollarda göçükler meydana geldi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine, göçük yaşanan yerlerde ekipler tarafından şerit çekilerek önlemi alındı. Sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Sağanak yağışın devam ettiği kentte, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ve polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlara karşı teyakkuz halide çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler; #izmir #yağmur #şiddetli yağmur #dolu #gökgürültüsü
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