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İzmir'de silahlı saldırı! Aracıyla ilerlerken öldürüldü!

İzmir'de silahlı saldırı! Aracıyla ilerlerken öldürüldü!
17 Şubat 2022 Perşembe 09:08

İzmir Bayraklı'da hafif ticari aracı ile trafikte seyir halinde olan 32 yaşındaki Ramis Kurt, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı şekilde güçlükle aracı durduran Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti


Olay, dün saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 Sokak'ta meydana geldi. Ramis Kurt, 17 EU 666 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kurt, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kurt, güçlükle aracı durdururken, saldırgan ya da saldırganlar plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobille kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kurt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #silahlı saldırı #ölüm #cinayet
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