İzmir'de tekne alabora oldu: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, teknenin alabora olmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozburun mevkii Tavşan Adası açıklarında, İbrahim Yıldırımer, G.Ç.A. ve B.İ.'nin içinde bulunduğu motorlu tekne, dün saat 21.00 sıralarında, alabora oldu. Denize düşen 3 kişiden G.Ç.İ. ve B.İ., yüzerek karaya çıktı. Alabora olan teknede bulunan İbrahim Yıldırımer'i su üzerinde hareketsiz gören G.Çİ. ve B.İ., bunun üzerine tekrar denize girdi. İki arkadaş, yüzerek Yıldırımer'i sudan karaya çıkardı. Çok su yuttuğu belirlenen Yıldırımer, arkadaşları tarafından yapılan kalp masajı ve suni teneffüse rağmen yaşama döndürülemedi. Yıldırımer'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemenin ardından İzmirr Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



