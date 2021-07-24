İzmir'de tepki çeken şeriat bildirisi!

HKP İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, Bergama'da apartmanların kapılarına 'şeriat çağrısı' içeren bildiri dağıtıldığını açıkladı. Çolak, "Şimdiye kadar bunların karşısında durduk, bundan sonrada durmaya devam edeceğiz" dedi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, İzmir'in Bergama ilçesinin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanların kapılarına Kurban Bayram'ının 1'nci gününde "Müslüman Olmak Neyi Gerektirir" başlıklı bildiriler bırakıldığını açıkladı.

Şeriat propagandasının yapıldığı bildiride, Atatürk ilke ve devrimleri, demokrasi ve hatta oy kullanma hakkı bile hedef alınarak, "Türkiye de yaşayan insanlar olarak çok iyi biliyoruz ki 1920'lerden sonra hakimiyet yani emir ve yasak koyma Allah'a değil millete verilmiştir. Hatta Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denmektedir. Türkiye'de şeriat yani Kuran Kanunları değil (insanların kendi kafalarından çıkardıkları kanunlar) geçerli olmaktadır. Bu yetmiyormuş gibi bir de Laiklik şartı vardır. Yani dinin emirleri devlet işlerine karıştırılamazmış. Çıkarılan kanunlar dine uygun olamazmış! Bu sebeple demokrasi de, laiklik de İslama tamamen ters olan küfür sistemleridir" ifadelerine yer verildi. Bildiriyi kimin ya da kimlerin dağıttığı bilinmezken, bildirilerin sonunda "Bize ulaşmak isterseniz facebook adresimiz: Fatih Sadri" notu görüldü.

"BU İRTİCACILAR HAKKINDA BİR İŞLEM YAPMAMAKTALAR"

Konuyla ilgili HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, şunları söyledi:

"Son günlerde ülkemizde Şeriatçılar, Ortaçağcı İrticacılar gemi azıya almış bir şekilde şeriat bildirileri dağıtıyorlar. Ocak ayında Ankara'nın Mamak ilçesinde bu bildiriyi dağıttılar. Geçtiğimiz günlerde de İzmir'in Bergama ilçesinde aynı irtica propagandasını 2 sayfalık bildirilerle yerini getirdiler. Devletin Emniyet güçleri, polisler internet ortamında iki satır bir yazı yazdığı için sanal devriye timleriyle insanlar hakkında davalar açtırırken, bu irticacı kalkışmalar hakkında ise en küçük bir işlem, bir takibat yapmamaktadırlar.

"YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARI HİÇE SAYMAKTALAR"

Bu irticacılar artık Burjuva Demokrasisini bile kabul etmeyip, ülkenin kurucu liderine laf söylemekteler, bitirilmiş olan ordusuna itiraz edip, ülkede hiçbir varlığı, hiçbir etkisi kalmamış olan TBMM'ye de itiraz edip yerine Şeriat'ın getirilmesini açıkça söylemekteler. Yürürlükteki yasaları hiçe saymaktalar. Ama 19 yıldır devlete çöken AKP'gillere tek kelime etmiyorlar. Kur'an'dan ayetlerle doldurdukları şeriat çağrılarına tek bir tane bile İslam'ın eşitlikçi yönü olan İnfaktan bahsetmiyorlar. Güzel ahlaktan, kul hakkı yememekten, yalan söylememekten, iftira atmamaktan, riyaya sapmamaktan bahsetmiyorlar. Yani bunlar da sahtekâr, bunlar da Allah'la adam kandıran bir avuç meczup. Maun Suresi tam da bunları tanımlıyor.

Bunların nereden cesaret aldıkları bellidir. Çünkü ülkeyi karanlıklar ortamına sürükleyen AKP'giller iktidarı son günlerde bir itirafta daha bulundu. Afganistan'da Taliban'la aynı inançları paylaştıklarını ve bunu söylerken Türkiye Halkını da buna ortak etmek istiyorlar. Tabi yalan söylüyorlar. Türkiye Halkının ezici çoğunluğunun bunların ya da Talibanın dini inancıyla, kafa kesen, alçakça insanların kanına giren, kadınlarımızı recm eden Talibanla en küçük bir yakınlığı yoktur. Bu şeriat bildirileri dağıtanlar da Taliban'ın uzantılarıdır.

"MEYDAN BOŞ DEĞİL"

Ama biz şunu söylüyoruz. Meydan boş değil. Türkiye'de Halkın Kurtuluş Partisi vardır. Halkın Kurtuluş Partisi, Laikliğin önemini bilen, toplumda insanlar arasında acımasız zulümler uygulayan ve özellikleri kadınlarımızı tamamen toplumsal yaşamın dışına itileceği bir şeriat uygulamasının nasıl ızdıraplara neden olacağını bilen ve bunun çalışmalarını yürüten bir partidir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak şimdiye kadar bunların karşısında durduk, bundan sonrada durmaya devam edeceğiz.