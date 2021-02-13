İzmir'de toplu ulaşıma 8 Mart indirimi, Urlalı ve Çeşmeli üreticilere afet desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında 8 Mart'ta ESHOT denetimindeki ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim uygulanması ve Urla'daki dolu yağışında, Çeşme'deki hortum felaketinde etkilenen üreticilerin zararlarının yüzde 50'sinin karşılanmasına yönelik adım atıldı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı üçüncü birleşimi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti.

Oturumda ESHOT bünyesinde olan 5 otobüsün ihtiyaç sahibi ilçelere hibe etme kararı alınırken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için de bir önerge geldi. 8 Mart'ta ESHOT denetimindeki ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim olması mecliste kabul edildi. Mecliste Urla'daki dolu yağışında, Çeşme'deki hortum felaketinde ve kentin merkezinin kuzeyindeki ilçelerde etkili olan sağanakta hasar gören üreticilerin zararlarının yüzde 50'sinin karşılanmasına yönelik destek kararı da oy birliği ile meclisten geçti.

Komisyondan gelen, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan çevre ilçelerin, Aliağa, Bayındır, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ilçelerinde 02/02/2021 günü yaşanan yoğun yağış, derelerin ve sulama barajlarının taşması sonucu; köy yerleşim alanlarında ve tarımsal üretim alanlarında önemli hasarlara neden olmuş ve üreticilerin kayıplarının bir parça olsun gidermek ve özellikle bir sonraki sezon yapacakları üretim giderlerine destek olmak amacıyla, küçük ölçekli üreticilerin girdi kayıplarının yüzde 50'sinin ödenmesi ilişkin maddeye Urla'daki dolu yağışında, Çeşme'deki hortum felaketinden etkilenen üreticilerinde faydalanabilmesi için ek yapıldı. Toplantıda Foça Belediyesi ile bir vakıf arasında imzalanan tahsis protokolü, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hakları Daire Başkanlığının kurulması ilişkin komisyon raporu ve Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında iki arazinin takası tartışmalara neden oldu.

AK Parti'den tahsis eleştirisi

Mecliste Foça Belediyesi ile bir vakıf arasında imzalanan tahsis protokolü ilgili eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Foça'daki alanın bilemediğimiz bir vakfa tahsisi yönünde bir eleştirimiz vardı. Büyükşehir'in de açıklama yapmaksızın adeta yangından mal kaçırırcasına yasanın yanından dolanırcasına hüküm altına almak girişiminde olduğu için itiraz ettik. Sosyal medyada bilimler köyü diye bir paylaşım var. Burada iş makineleri çalışıyor. Burası ne zaman tahsis edildi? Herhangi bir plan çalışması yapılmadı. 23 Aralık 2019 tarihli paylaşım. Bu vakıf neye dayanarak, güvenerek bu çalışmayı o gün yaptı? Buradaki temel sorun, bu vakfın ne olduğu, ne gibi çalışmalar yapacağıdır. 74 dönümlük alanı belediye hizmet alanı adı altında nasıl tahsis ettiğini soruyoruz. Büyükşehir belediyesi meclisince plan tadilatı yapılmaksızın bu çalışmalar nasıl yapılıyor? Bu soruların cevaplarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



Aykırı bir şey yok

Hızal'a yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise "Daha önce bu konu 1/5000'lik planlarda gündeme gelmişti, değerlendirilmiş ve geçmişti. 1/1000'lik planlar ilçe belediyelerinindir ve uygun olarak yapılmak zorundadır. Hiyerarşik zorunluluk nedeniyle belediye hizmet alanı olarak belirlenmesi gerekiyor. Bunda hukuki bir sakınca yok. Foça Belediyesi tasarruflarının büyükşehir ile ilgisi yoktur. Tartışılmaması gereken bir konudur. Bizim burada yaptığımız şey planlamadır. İmar planları meclis kararlarıyla gelir. Planlama mevzuatına aykırı bir şey yoktur" dedi.



Niyet Okumayalım

Oturumu yöneten CHP'li Özuslu da "Bir kere niyet okuması yapmayacağız. Bir kere bunu söyleyelim. Kimse niyet okumaya kalkmasın. 2018 den geriye doğru İstanbul belediyesinin hangi vakıflara, hangi derneklere kaç para, kaç bin metrekare arsa verildiğine baktım. Bunlar oluyor arkadaşlar. Yasanın size verdiği hakkı kullanarak ve kendi ideolojik kodunuza uygun olarak yapıyorsunuz. Verilen yetkiyle bunu yapıyorsunuz. Bunu İstanbul'da, Ankara'da çeşitli yerde Ak Partili arkadaşlarda yaptılar. Yapabilirler. Biz de İzmir'de yapacağız. Biz de yapacağız. Yardımcı olmak gayretiyle Foça Belediyemiz de Bilimler Vakfı ile çocuklarımızın yararını, kamu yararı gördüğü için protokolü yaptı" ifadelerini kullandı. Karar oy çokluğuyla meclisten geçti.

Genel Sekreter Gökçe açıkladı

AK Partili Meclis Üyeleri Hayvan Hakları Daire Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin önergenin kadro ve maliyet gerekçesiyle kabul edilmemesine tepki göstererek eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe daire başkanlığının neden kurulamayacağına ilişkin yasa ve mevzuatla ilgili meclise bilgilendirmede bulundu. Konuyla ilgili CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "Hayvan Hakları Daire Başkanlığı kurulamayacağı kanunun emri. Parlamentoda yasa çıkarsa ancak kurulabilir. Neden kurulmuyor diye tartışmalar çok yanlış ve gereksiz" ifadelerini kullandı.

Takas tartışması

Gaziemir Belediyesi'ne ait Buca'da bulunan arazinin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi karşılığında Büyükşehir Belediyesi'nin de Gaziemir'e bir kültür ve sanat merkezi yapmasını içeren gündem maddesiyle ilgili AK Partili Meclis Üyelerinin, ilçe belediyesinin verdiği arazinin Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği araziden büyük olması nedeniyle karşılıklı tartışmalara neden oldu. Eleştirilere yanıt veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise "Bugün Gaziemir için tarihi bir gün yaşıyoruz. Gaziemir'e Cumhuriyetimizin 100. yılı ismini taşıyacak bir sanat merkezi kazandırmak istiyoruz. Orada İzmirli, Gaziemirli gençlerin çağdaş fikirlerle donatılacağı, eğitim verileceği, özgürleşeceği bir gençlik merkezi yapmak istiyoruz" dedi. Tartışmaların ardından söz konusu madde oy çokluğuyla kabul edildi.



Meclis olağanüstü toplanacak

Meclis sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, 25 Şubat'ta olağanüstü meclis toplantısı yapılacağını duyurdu. Olağanüstü mecliste, İzmir genelinde 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01. 1998 tarihinde yürürlüğe giren afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapıların veya 6306 yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin uygulanacak usul ve esaslar görüşülecek.