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İzmir'de trafiğe kayıtlı kaç araç var?

İzmir'de trafiğe kayıtlı kaç araç var?
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Mart ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 oranında artarak 1 milyon 587 bin 185 oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 587 bin 185 adet taşıtın %54,8’ini otomobil, %18,9’unu motosiklet, %16,5’ini kamyonet, %4,6’sını traktör, %2,9’unu kamyon, %1,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve % 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,9 oranında arttı. İzmir, Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 5 bin 403 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. il oldu.

İzmir’de Mart ayında 46 bin 122 taşıtın devri yapıldı

Mart ayında devri yapılan 46 bin 122 taşıtın %65,9’unu otomobil, %17,5’ini kamyonet, %9,7’sini motosiklet, %2,3’ünü traktör, %2,3’ünü kamyon, %1,4’ünü minibüs, %0,8’ini otobüs ve %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu

İzmir'de Mart ayında 2 bin 407 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı


TÜİK verilerine göre Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 2 bin 407 araç içerisinde Renault marka araç %10,8’lik pay ile ilk sırayı aldı. Renault marka aracı sırasıyla %9,9 ile Volkswagen, %9,6 ile Fiat, %7,5 ile Honda ve %7,0’lik pay ile Hyundai marka araçlar takip etti.

Etiketler; #izmir #tüik #izmir araç sayısı
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