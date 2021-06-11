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İzmir'de ulaşımı rahatlatacak proje!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dev projenin birinci etabını oluşturan 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve 1 üst geçit inşaatının yüzde 40’ı tamamlandı. Başkan Soyer, “41 milyon 281 liraya mal olacak bağlantı yolunu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz” dedi

İzmir'de ulaşımı rahatlatacak proje!
11 Haziran 2021 Cuma 10:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında açılacak "İzmir'in en uzun karayolu tüneli" ile otogar bağlantısını sağlayacak viyadüklerin yapımını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal işi kapsamında bin 850 metrelik güzergahta 2 viyadük, 2 alt geçit ve 1 üst geçit inşa ediliyor. İnşaatın yüzde 40’ı tamamlandı.

Amaç kentte ulaşımı kolaylaştırmak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 41 milyon 281 liraya mal olacak bağlantı yolunu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, “İzmir'in en önemli sorunlarından biri trafik… Hedefimiz kritik noktalardaki düzenlemelerin yanı sıra bu tarz büyük yatırımları da hayata geçirerek, kentte ulaşımı kolaylaştırmak ve seyahat sürelerini kısaltmak” diye konuştu.

Sırada tünel ihalesi var

Büyükşehir ayrıca yarım kalan tünel inşaatının bitirilmesi için de önümüzdeki ay ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. İzmir'in en uzun tüneli “Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi”nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacak ve 2 gidiş – 2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre.

Şehir trafiğine girmeden otogara ulaşılacak

7,1 kilometrelik güzergah üzerindeki tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar'a bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek. Dev yatırım tamamlandığında kent içi trafik rahatlayacak, şehir trafiğine girmeden Buca’daki Homeros Bulvarı, Işıkkent’teki İzmir Otogarı’na bağlanacak.

Etiketler; #izmir #izmir ulaşım #izmir trafik #buca
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