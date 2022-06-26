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İzmir'de üniversiteliler ücretsiz nakliye ile taşınıyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda ev taşıyan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye hizmeti veren “Taşıyıcı” uygulaması başladı. Ekonomik krizin derinleşmesiyle artan nakliye ücretleri canlarını yakan gençler uygulamadan memnun

İzmir'de üniversiteliler ücretsiz nakliye ile taşınıyor!
26 Haziran 2022 Pazar 13:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in müjdelediği gençlere yönelik sosyal destek projeleri bir bir uygulamaya geçiriliyor. Üniversite çevrelerinde yemek dağıtımından sahil hattında ücretsiz internet erişimine, 35 Bin Bilet projesinden çamaşırhane hizmetine kadar birçok projeyi hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz nakliye desteğiyle de gençlere omuz veriyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle “Taşıyıcı” isimli nakliye aracını devreye alan Büyükşehir Belediyesi, taşınmak zorunda kalan üniversite öğrencilerine randevu sistemiyle hizmet veriyor.
 

Süreç nasıl işliyor?

Nakliye talebi olan öğrenciler 444 40 35 numaralı telefonu arayarak istenilen bilgileri aktarıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin sosyal incelemelerinin ardından taşınmanın planlaması yapılıyor. Evlere giden belediye personeli çıkılan evden eşyaları araca yüklüyor, yeni evde de yerleşime yardımcı oluyor. 22 Ocak’tan bu yana nakliye desteği için 275 öğrenci Hemşehri İletişim Merkezi’yle iletişime geçerek başvuruda bulundu ve 183 öğrencinin taşınma işlemi tamamlandı.

“Çok memnunuz”

Buca’dan Göztepe’ye taşınırken hizmetten yararlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mustafa Güngör, “Arkadaşlarımız aracılığıyla böyle bir hizmet olduğunu duyduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni aradım. Emin değildim, inandırıcı gelmedi, çünkü geldiğimiz yerde bu tarz şeylere pek alışık değiliz. Arkadaşlar çok güler yüzlüydü, çok yardımcı oldu. Başta Başkan Tunç Soyer olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim” dedi. Bu sayede büyük bir ekonomik yükten kurtulduklarını ifade eden Mustafa Güngör “Nakliye ücretleri çok pahalı. Gerek kira gerek yeme içme konusunda yükümüz çok. Yemek desteği zaten veriliyordu. Şimdi de bu oldu. Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ücretlerinde de öğrencilere tolerans sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunuz” şeklinde konuştu.

“Böyle bir hizmetin verilmesi mükemmel”


Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Kertik ise “Şu anda taşınma işi gerçekten çok zor iş. Nakliyeci tutmak istesek ev kirası kadar para ödememiz gerekiyor. Böyle bir hizmetin verilmesi mükemmel. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, ekip arkadaşlarına teşekkürler. Gayet iyi bir hizmet” dedi.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #ücretsiz taşıma #öğrenci
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