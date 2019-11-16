İzmir'de uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, 12 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için yapılan eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer zanlıların sorgusunun sürdüğü ve operasyon kapsamında 2 kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.







