EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
0
CANAN ARITMAN HAYATINI KAYBETTİ
CANAN ARITMAN HAYATINI KAYBETTİ
0
ÇALDIĞI KEDİYİ TAKSİ İLE GERİ GÖNDERDİ
ÇALDIĞI KEDİYİ TAKSİ İLE GERİ GÖNDERDİ
0
ALTAY DA KÜME DÜŞTÜ
ALTAY DA KÜME DÜŞTÜ
0

İzmir'de yakalanan kaçak göçmenlere para cezası!

İzmir'de yakalanan kaçak göçmenlere para cezası!
07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:08

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 68 kaçak göçmenden 60'ına, 387 bin 840 lira ceza kesildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri, insansız hava aracı (İHA) destekli yürütülen çalışmalarda önceki gün Çeşme açıklarındaki botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda 25 Liberya, 9 Yemen ve 3 Eritre uyruklu toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Urla ilçesinin Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanda dün de İHA ile tespit edilen 31 Yemen uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalanan toplam 68 kaçak göçmenden 60'ına 'yasa dışı giriş- bulunma' nedeniyle toplam 387 bin 840 lira para cezası kesildi. Kaçak göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #urla #kaçak göçmen
Önceki Haber
5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü!
Sonraki Haber
Canan Arıtman hayatını kaybetti
Gediz Deltası turları 10 Mayıs’ta başlıyor
Gediz Deltası turları 10 Mayıs’ta başlıyor
0
Canan Arıtman hayatını kaybetti
Canan Arıtman hayatını kaybetti
0
Bayraklı’da annelere özel kutlama
Bayraklı’da annelere özel kutlama
0
Atatürk Açıkhava Tiyatrosu restorasyonu bitti
Atatürk Açıkhava Tiyatrosu restorasyonu bitti
0
4 yaşında ilk kez 'anne' dedi
4 yaşında ilk kez 'anne' dedi
0
İzmir'de hırsıza ateş açan kişi, araya giren yeğenini öldürdü
İzmir'de hırsıza ateş açan kişi, araya giren yeğenini öldürdü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.