İzmir'de “yeşil koltuk uygulaması” başlatıldı

İzmir’de toplu ulaşımda “yeşil koltuk uygulaması” başlatıldı. Yurttaşlar bundan böyle kendilerine ayrılmış yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacak, sosyal mesafeyi koruyacak

İzmir'de “yeşil koltuk uygulaması” başlatıldı
26 Mart 2020 Perşembe 07:45

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Koronavirüs Genelgesi, toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirdi. Karar uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm toplu ulaşım araçlarında “yeşil koltuk uygulaması” başlatıldı. Toplu ulaşım araçlarına binenler bugünden itibaren yeşille işaretlenmiş koltuklara oturacak ve diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyacak. Yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalacak, arkadakiler ise çaprazdaki koltuklara oturabilecek.

Güvenli oturma düzeni

Yeşil koltuk uygulaması ve alınan önlemlerle ilgili bilgilendirici yazılar da hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, metro, tramvay, gemi, tren ve otobüslerle aktarma merkezlerine, iskelelere, istasyonlara ve duraklara bu yazıları astı. Yan yana ve arka arkaya oturmayı engelleyen yeşil koltuk uygulamasında, ‘Lütfen yakın temastan kaçının. Sizin için ayrılan yeşil noktalı koltuklara oturun’ mesajı veriliyor.

Bakanlık genelgesi ne diyor?

İçişleri Bakanlığı Koronavirus Genelgesi uyarınca araç ruhsatlarında belirtilen yolcu sayısının yüzde 50’sinden fazlasının (minibüslerde en fazla 7 kişi) taşınması yasaklandı. Yolcular yan yana oturamayacak, aralarında bir koltuk boş bırakılacak. Arka sırada oturanlar ise öndeki yolcunun çaprazına denk gelecek şekilde oturabilecek.

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