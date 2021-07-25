İzmir'deki arıtma tesislerinde temizlik

İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hizmet veren atıksu arıtma tesislerinin verimini artırmak için kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlattı

Sürekli ve sağlıklı su temini sağlamak adına 7/24 hizmet veren İZSU, şebeke hattı çalışmaları, yeni su kaynaklarının sisteme kazandırılması, yeni atıksu arıtma tesislerinin yapımı gibi önemli çalışmaların yanı sıra, tesislerin daha verimli çalışması için gerekli olan bakım ve temizlik çalışmalarını da aksatmadan yürütüyor.

Atıksu arıtma tesislerinin bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nde de kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

İleri biyolojik arıtma yöntemleri ile arıtma yapan ve yerleşim alanlarının içerisinde kurulu olması nedeniyle büyük önem taşıyan Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi, kritik konumundan dolayı olası koku rahatsızlıklarının önüne geçmek amacıyla koku kontrol sistemi ile birlikte çalışıyor. Günlük 21 bin metreküp kapasiteye sahip olan tesis, Güzelbahçe ve Narlıdere bölgesinin evsel atık sularını arıtarak doğaya geri kazandırıyor.

Yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında tesisin tüm ünitelerinde temizlik çalışması yapılıyor. Tesis bünyesinde bulunan koku kontrol sistemi kapsamında üzerleri kapatılmış olan ünite yüzeylerindeki kompozit kapaklar modüler olarak kaldırılarak havuz içi temizliği gerçekleştiriliyor. İkişer fazdan oluşan havuzların temizliği sırayla yapıldığından atıksu arıtma işlemi temizlik esnasında kesintisiz olarak devam ediyor.

Arıtma tesislerinin temizliği neden önemli?



Kullanılmış suyu arıtarak doğaya geri kazandıran atıksu arıtma tesislerinde yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları tesislerin daha verimli çalışması için büyük önem taşıyor. Mevcut kirli suların ulaştığı temizleme santrallerinin diplerinde oluşan tortu, tesisin arıtma performansını olumsuz etkiliyor. Verimin düşmesiyle beraber sağlıklı bir arıtma işlemi mümkün olmuyor. Atık suların temizlenmesi için kurulmuş arıtma tesislerinde verimli ve sağlıklı şekilde arıtma işleminin yapılması için düzenli olarak dip çamuru temizliği yapılması gerekiyor.