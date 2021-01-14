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İzmir'deki sağlık çalışanları aşı olmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yapılacak olan aşının sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı. İzmir'deki sağlık çalınları aşılanmaya başlandı

İzmir'deki sağlık çalışanları aşı olmaya başladı
14 Ocak 2021 Perşembe 11:25

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameralar önünde koronavirüs aşısını vurulmuş ve bugün için sağlık çalışanlarının da aşılanmaya başlayacağı vurgusunu yapmıştı.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı.

Aşının İzmir'deki 30 ilçeye dağıtıldığı ve hastanelerde vurulmaya başlandığı öğrenildi.

Aşının yapıldığı yerlerden biri de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Aşı, burada oluşturulan aşı polikliniklerinde uygulanmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, hastane bünyesinde 8 aşı istasyonu oluşturulduğunu ve sabah saatlerinde itibaren aşının uygulamaya başlandığını anlattı.

Hastanede 4 bin 400 sağlık çalışanının olduğunu belirten Gürbüz, günde yaklaşık bin kişiye aşının yapılmasını ve aşılanma işini 3 gündü tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Aşı olan kişilerden biri olan Başhemşire Fatma İncekara Aydan, aşı oldukları için mutlu olduklarını anlattı. Mart ayından bu yana bir mücadele içinde olduklarını söyleyen Aydan, bundan sonra koronavirüs ile daha güçlü mücadele edeceklerini açıkladı. Aydan, dileklerinin de artık bu hastalığın sona ermesi ve hastalarının iyileşmesi olduğunu vurguladı.

İzmir'de toplamda 50 bine yakın sağlık çalışanının aşı olacağı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık #aşı #koronavirüs aşı
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