KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
0
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
0
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0
EZGİ MOLA'YA CEZA!
EZGİ MOLA'YA CEZA!
0

İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02 Ekim 2021 Cumartesi 11:52

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Demokrasi Üniversitesi ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlan taşıması gerekmektedir.

Öte yandan Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmirliler evini öğrencilere açtı
Sonraki Haber
EİB personel alımı yapacak
Dini nikahlı eşinin resmi nikahlı karısı tarafından vuruldu. Hem sağlığından hem oğlundan oldu
Dini nikahlı eşinin resmi nikahlı karısı tarafından vuruldu. Hem sağlığından hem oğlundan oldu
0
EİB personel alımı yapacak
EİB personel alımı yapacak
0
İzmirliler evini öğrencilere açtı
İzmirliler evini öğrencilere açtı
0
Konak Belediyesi'ne 'Avrupa Diplomasi' ödülü
Konak Belediyesi'ne 'Avrupa Diplomasi' ödülü
0
Çeşme'ye köpeklere özel 5 park daha geliyor
Çeşme'ye köpeklere özel 5 park daha geliyor
0
"Ayaküstü Lezzetler Festivali" İzmirlileri bekliyor
"Ayaküstü Lezzetler Festivali" İzmirlileri bekliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.