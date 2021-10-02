İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Demokrasi Üniversitesi ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlan taşıması gerekmektedir.

Öte yandan Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

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