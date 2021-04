İzmir'e tedaviye gelen kanser hastası kadınların bir yuvası var

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir dışında yaşayıp İzmir'de kanser tedavisi gören ancak kalacak yeri olmayan kadınların barınma ihtiyacını Umut Atölyesi ile karşılamaya devam ediyor. Umut Atölyesi'nde kalan kadınlar hizmetten memnun

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir’de tedavi gören kanser hastası kadınları Umut Atölyesi’nde misafir ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Sağlıkta Kalite Derneği tarafından Balçova Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Umut Atölyesi, hizmete alındığı 9 Ağustos 2016’dan bu yana 170 kişiye kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın 1-7 Nisan tarihleri arasının Ulusal Kanser Haftası olduğunu hatırlatarak ''Umut Atölyesi Projesi, İzmir için çok önemli ve faydalı bir projedir. Emeği geçen herkese özverili çalışmaları için teşekkür ederken, tüm misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız, her türlü ihtiyacınızı karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız.'' dedi. Ayrıca Huzurevi Şube Müdürü Gülgün Yılmaz “Burada şehir dışından gelen, maddi imkanı olmayan ve kalacak yeri bulunmayan kanser hastası kadınlara tedavi gördükleri süre boyunca refakatçileri ile barınma hizmeti veriyoruz. Bir an önce herkesin sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Onlar için varız” diye konuştu.

Umut Atölyesi Sorumlusu Sümer Aslanoğlu ise “Burada biz sadece barınma hizmeti sunmuyoruz. Hayatlarına dokunuyoruz. Tedavi süreçleri çok zor, çok sıkıntılı. Çok sıkıldıkları, bunaldıkları bir dönemde hayatlarına giriyoruz. Sadece hayatta kalmayı değil hayatın içinde kalmayı gösteriyoruz. İyiliği bulaştırıyoruz aslında. Tedavilerinde ciddi anlamda etkili oluyor bu. Fiziksel olarak tam iyileşmemiş olsalar bile ruhsal anlamda iyi bir şekilde gidiyorlar. İyiliğin ne kadar güzel olduğunu görüyorlar. Aile olmayı öğreniyoruz” dedi.

“Beraber gülüp beraber ağlıyoruz”

Umut Atölyesi'nde konaklayan kadınlar hizmetten memnun. Semra Orhan, “Burada tedavi görüyorum. İzmir'de kalacak yerimiz olmadığı için bize açılan kucağa geliyoruz. Çok güzel, burada olmak beni çok keyiflendiriyor. Ortak paydamız olan insanlarla bir aradayız. Birbirimize şifa olmaya çalışıyoruz. Gerekirse beraber ağlayıp beraber gülüyoruz. Verilen hizmet çok güzel, bu hizmetlerin çoğalmasını diliyoruz” dedi. Celile Mengüaslan ise “Daha önce kemoterapiye gelince arkadaşlarımda kalıyordum. Bana burayı tarif ettiler. Buraya geldikten sonra bu dünyada insan olduğuma inandım. Burası evimden daha güzel. Burayı kuran kim varsa minnettarız. Türkiye'de ilk kez böyle bir yeri görüyorum, o kadar mutluyum ki” ifadelerini kullandı. Sevim Canım ise “Çok memnunuz, herkese teşekkür ederim. Çok rahatız burada” diye konuştu.

Büyük işbirliği

Umut Atölyesi 1 tane 3 kişilik, 2 tane 2 kişilik ve 5 tane de tek kişilik olmak üzere toplam 16 kişilik oda kapasitesine sahip. Refakatçi koltuklarıyla kapasite 20 kişiye çıkabiliyor.

Umut Atölyesi binası ile ilgili tüm bakım onarım, iş ve güvenliği olmak üzere temizlik personeli ve malzeme ihtiyaçları, elektrik, su ve ısınma giderleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Kanser hastası kadınların ve refakatçilerinin merkeze yönlendirme süreci, kalanlara rehabilite hizmeti, kanserle mücadele, eğitim ve psikolojik danışmanlık gibi konularda SAĞ-KAL Derneği destek sağlıyor.

Kuruma yerleşim SAĞ-KAL Derneği aracılığıyla olabildiği gibi, vatandaşların kendi aralarındaki iletişim ve/veya hastane onkoloji bölümü yönlendirmeleri ile gerçekleşebiliyor. Umut Atölyesi'nde görev yapacak personel görevlendirmesi, konukların hastaneye gidip gelmesi için servis hizmeti, öğlen ve akşam yemekleri ise Balçova Belediyesi tarafından karşılanıyor.