İzmir Girişim Grubu kuruldu

İzmir yeni çok ortaklı bir şirkete daha kavuştu. Daha önce bu alanda birçok başarılı şirkete ev sahipliği yapan İzmir’de 335 iş insanı bir araya gelerek İzmir Girişim Grubu Gayrimenkul ve Sportif Hizmetler A.Ş. firmasını kurdu. İlk etapta gayrimenkul ve hizmet sektöründe faaliyet göstermeyi hedefleyen, Karşıyakalı iş insanlarının ağırlıkta olduğu şirketin tanıtımı Swissotel Efes İzmir’de yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Girişim Grubu Gayrimenkul ve Sportif Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İzmir’e yeni bir çok ortaklı şirket kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karace, bu girişimin kamuoyunda Karşıyaka Spor Kulübü’nün şirketleşmesi ile anıldığını, ancak şu aşamada böyle bir girişimlerinin bulunmadığını da belirtti.

'Herkes sahiplensin istiyoruz'

İçlerinde bir çok Karşıyakalı bulunduğunu ifade eden Karace, “İlerde bir durum hasıl olduğunda elbette ki Karşıyaka Spor Kulübü’nün yanında olacağız. Ancak şuan için odağımızda şirketimizi yapılandırma var. Gayrimenkul ve sigortacılık gibi hizmetler sektöründe çeşitli faaliyetlerde bulunacağız” dedi.

500 ortağı geçtikten sonra halka arzın da gündemlerinde olduğuna dikkat çeken Karace, “İstiyoruz ki bu girişimi herkes sahiplensin. Dijital para, token gibi yeni enstrümanlar ile küçük yatırımcının da bu girişime ortak olmasını sağlamak istiyoruz. Adı üzerinde İzmir Girişim Grubu” diye konuştu.

Kasalı: Karşıyaka için buradayım

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve İGG Kurucu ortaklarından Mehmet Ali Kasalı ise sözlerine “Karşıyaka” diyerek başladı. İGG kurulurken hedefin çok büyük koyulduğunu ama Karşıyaka’nın dışarıda bırakılmadığını hatırlatan Kasalı, “İleride yolumuzun Karşıyaka ile kesişeceğine inanıyorum” dedi. İzmir’deki güç birliği hareketlerinin geçmişini ve başarısız örneklerinin niye başarıyı yakalayamadığını anlatan Kasalı, “Ancak İGG’nin başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Bu topraklar ticaretin, sanayinin kadim toprakları. Özellikle yeni nesil iş insanları çok daha vizyoner ve öngörüsü yüksek insanlardan oluşuyor. Kısa sürede önemli başarılara imza atabiliyorlar. Yeni nesil iş insanları ve onların işbirliği ile kurulan bu şirketin mayası çok kuvvetli. O nedenle başarılı olunacağından hiç şüphem yok” dedi.

Türkiye’de kulüplerin büyük yanlışlar içinde olduğunu, bunu takip ettiklerini söyleyen Kasalı, “Üç büyüklerin hali ortada. Öte yandan başka Saiklerle Anadolu’da kulüplerin satın alındığını da görüyoruz. Dayanışma fikrinden hareketle ben bir Karşıyakalı olarak burada bulunma sebebim İGG-Karşıyaka Spor Kulübü ilişkisidir. Bu modeli Karşıyaka camiası anlarsa, kulüp ilişkisi açısından Türkiye’ye örnek olacak bir girişimi canlandırıyoruz” dedi.

Karabağlı: Ortak akılla yöneteceğiz

İGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise kendi şirketlerimizde olduğundan daha büyük bir sorumluluk altına girdiklerini söyledi. İş hayatı boyunca çok ortaklı şirketler içinde bulunduğunu söyleyen Karabağlı, “Dolayısıyla ortak aklın nasıl yaratılacağını biliyorum. Bu sinerji düzgün kullanıldığında 2 artı 2 eşittir 10 olur” dedi.

Tüm ortakların ortak akla katkı koyacağını söyleyen Karabağlı, “İnanıyorum bu kıvılcım çok büyük imkanlar yaratacak. Risksiz ama gelir getirici alanlara yatırımlar yaparak bu girişimi büyüteceğiz” diye konuştu.

Küçükkurt: Yeni bir anlayış yaratıyoruz

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise Karşıyaka’nın şirketleşmesi olarak da algılanan bu girişimin aslında bir camiadan öte bir kent için, hatta ülkemiz için sportif anlamda atılmış en etkili ve doğru adım olduğunu söyledi. Bu girişimin şu aşamada Karşıyaka Futbol Şubesi’nin şirketleşmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Küçükkurt, ”Kulübe de para toplamıyoruz. Bu girişim balığı vermek yerine balık tutmayı öğretme fikrine inanan bir anlayışla bir araya gelmiş iş insanlarından oluşuyor. 100 milyon TL toplayıp bunu bir kulübe aktarmanın, üç büyüklerin son 20 yılda yaptıklarına ve bugün bu kulüplerin geldiği noktaya baktığınızda, doğru reçete olmadığını anlıyoruz. Yeni bir anlayış yaratıyoruz. Hedefimiz bu genç şirketi ayağa kaldırıp koşmasını sağlamak. Bunun için çalışacağız tüm gücümüzle bu hedef için yürüyeceğiz” dedi.