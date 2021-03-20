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İzmir Güzelbahçe'deki yol çalışması için ağaçlar taşınıyor

Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı’nın (24,5 metrelik yol) ilk etabına başlandı. Başkan Mustafa İnce, “Hayalimiz olan bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi

İzmir Güzelbahçe'deki yol çalışması için ağaçlar taşınıyor
20 Mart 2021 Cumartesi 10:52

Mithatpaşa Caddesi’ne paralel açılacak yeni yol Urla Çamlıçay Deresi ile Narlıdere Maltepe Askeri Lisesi arasında, 24,5 metre genişliğinde olacak. Yolun ilk etabı olan ağaç taşıma işlemine başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağaç söküm ve taşıma makinesiyle yapılan ilk işleme Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Başkan Yardımcıları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı. 

‘Güzelbahçe’de ODTÜ yaşanmayacak’

Ağaç taşıma işlemini yerinde inceleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Yağmurlu bir günde yarımadanın kapısı konumundaki Güzelbahçe’de, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı yani 24,5 metrelik yolun açılması için, ağaç söküm işlemi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ile yaptığımız görüşme neticesinde başladı. Burası İzmir Güzelbahçe. Burası bir gecede binlerce ağacın kesilip yol yapıldığı Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) değil. Doğayı yok etmek için değil yaşatmak için buradayız. Güzelbahçe ağacıyla, yeşiliyle anılacak bir yer olacak her zaman.

Şu anda ilk işlem olarak tüm bitkiler hassas bir şekilde kalkacak sonra yol imalatlarına başlanacak. Güzelbahçe yeşili ve mavisiyle güzel bir ilçe. Şu an yol yapmıyoruz. Yol yapımı için bitkilerin taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben Ziraat Mühendisi Peyzaj Mimarı bir Belediye başkanıyım. Sökümü en zor ağaçlardan mandalina ağacı sökümünü gerçekleştiriyoruz. Buradan aldığımız ağaçları Güzelbahçe Belediyesi fidanlığına taşıyacağız. Orada gerekli bakımını yapacağız. Sonrasında bu ağaçlarımız ilçemizde farklı parklarda ve yeşil alanlarda yeniden değerlendireceğiz” dedi.

“Önümüzde 1 yıl var”

İşlemlerin bir yıl süreceğini söyleyen Başkan İnce, “Şu an başladığımız alan yolun birinci etabı. Bu etapta yaklaşık 400 ağaç bulunmakta. Bunların hepsinin taşıma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu süre bir yıl sürecek. Yolda ağaç taşıma işlemi tamamlandıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediye ekiplerince yol imalatına başlanacak. Güzelbahçe’den yarımada bölgesine geçiş yapacak vatandaşlarımız bu yolculuklarını kısa sürede tamamlamış olacaklar. İzmir ve yarımada bölgesine taşınacak İZSU hatları ve şu an yapımı devam eden İzmir Metrosu’nun devamı niteliğinde olacak raylı sistemin geçiş bölgesi için önemli bir yol olacak” dedi.

‘Çevreci bir anlayışla yapıyoruz’

Başkan İnce, “Burada yaptığımız işlem hiçbir ağaca zarar vermeden, çevreci bir anlayışla yapılacak. Güzelbahçe yeşil bir kent olarak, daha çağdaş daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir yer olmaya devam edecek. Tüm çevreci vatandaşlarımızı bu yolun birinci aşaması olan bitki taşıma işleminde yanımızda olmalarını, desteklerini ve bizleri gelip denetlemelerini istiyoruz” dedi. 
Sökümü gerçekleştirilen ağaçlar Güzelbahçe Belediyesi Park Bahçeler fidanlığına götürülerek yeni yerlerine dikildi. 

Etiketler; #izmir #güzelbahçe #izmir ağaç taşıma #mustafa ince #tunç soyer
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