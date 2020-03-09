İzmir hep kadının yanında olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"ne katıldı. Tunç Soyer yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada "İzmir kadının yanında olmaya devam edecek" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı etkinlikler "Kadınlar Koşusu" ile başladı ve "Kadınlar Yürüyüşü" ile devam etti. "Kadınlar Koşusu"nun startını veren Tunç Soyer, tarihi Borsa Binası'ndan başlayıp Kültürpark'ta son bulan yürüyüşün tamamına katıldı. Vatandaşlar yürüyüşe büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşü Tunç Soyer'in yanı sıra eşi Neptün Soyer, İzmir Milletvekili Bedri Serter ve eşi Huriye Serter, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal ve eşi Aylin Sandal, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve eşi Filiz Yılmazlar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve eşi Aslı Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, İzmir'deki belediyelerde görevli bürokratlar, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, kadın muhtarlar, kadın dernekleri ve çeşitli sendikaların üyeleri katıldı. Korteji İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzciler e kibi Kültürpark Basmane kapısında karşıladı.

Atatürk vurgusu

Yürüyüşün ardından Kültürpark 2 No'lu holde bir konuşma yapan Tunç Soyer, 8 Mart'ın üreten, direnen kadınların tarihe adlarını yazdırdıkları çok önemli bir gün ve insanlık tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Batı'daki örneklerinden çok daha önce kadının hakkını teslim eden yasal düzenlemeler getirdiğinin altını çizen Soyer, Atatürk'ün kadının hakkını veren, kadını eşit kılan ve onun çalışma hakkını özgürlüğünü koruyan yasal düzenlemeler yaptığını belirtti.

Kadınlar öncülük yapacak

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınların büyük sorunlar yaşadığını ama yine de İzmir'in kadın hakları konusunda Türkiye'de öncü konumda olduğunu vurgulayan Soyer, "İzmir kadının yanında olmaya devam edecek. Kadının haklarını, eşitliğini, kadının özgürce varoluşunun garantisi olmaya devam edecek. Bunu sağlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kadınların üretmesi için, ürettiklerini daha rahat satabilmesi için, aile ekonomisine katkı yapabilmeleri ve özgürlüklerini sağlamaları için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İzmir bir kadın şehri ve kadınlar topluma öncülük yapacak" dedi. Tunç Soyer sözlerini, "Dilerim ki 8 Mart sadece bir anı olarak anılacak ve bir kadın günü olarak kutlanmaktan vazgeçilecek, kadınlar tamamen eşit birey olarak bu toplumda hayatını sürdürecek" şeklinde bitirdi.

Dayanışma günü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise kadınların yaşamın her alanında karşılaştıkları eşitsizliği ve adaletsizliği çalışma hayatında da yaşadıklarını vurguladı. Özellikle çalışma hayatında, kadınların aynı işi yaptığı erkeklerden daha düşük ücretle, daha kötü çalışma koşullarına ve çoğu zaman sendikasız, sigortasız ve kayıt dışı çalıştırılmaya mahkum edildiğini belirten Çerkezoğlu, "8 Mart bir mücadele günü, 8 Mart hayatın her alanında eşitsizliğe ve adaletsizliğe uğrayan biz kadınlar açısından yan yana durma, dayanışmamızı bir adım ileriye taşıma ve mücadelemizi daha büyütme günü" diye konuştu.

Soyer'e anlamlı teşekkür

Etkinlikte bir konuşma yapan ESHOT kadın otobüs şoförü Fatma Nihal Burukkeleş, sözlerine anne ve babasından dolayı çok şanslı olduğunu belirterek başladı. Bunun nedenini, 13 yaşındayken otobüs şoförü olacağım dediğinde kendisine gülmemeleri ve erkek mesleği diye engel olmamaları olarak açıkladı. Burukkeleş, "Bir meslek bir cinsiyete ait değildir. Başkanımız Tunç Soyer, kadın emek verirse zoru başarır diyen biri. Bizlere bu fırsatı verdi. Başkanım 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirme fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kadınlar kupaya koştu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle İzmir'de düzenlenen Kadınlar Koşusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı üç kilometrelik koşu İzmir Borsa Sarayı önünden başlayıp, Gazi Bulvarı'nı takip ederek Kültürpark Fuar Alanı'nda son buldu. Koşuda bitiş çizgisini ilk önce Aysel Önder geçti. Emine İnan koşuyu ikinci sırada tamamlarken, üçüncülüğü de Rojda Baran elde etti. Aysel Önder'e birincilik kupasını İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer verdi. Emine İnan'a madalya ve kupasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Rojda Baran'a da İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç takdim etti. Başkan Tunç Soyer de dereceye giren sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



