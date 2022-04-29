İzmir İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçilen İzmir yine öncü oldu

İklim değişikliğine karşı, yerel yönetim vizyonu ve eylem planlarıyla fark yaratan İzmir, 377 şehir arasından Avrupa Birliği’nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçildi. İzmir 2050 sıfır karbon hedefini 2030’a çekerek İZENERJİ A.Ş. bünyesinde projelerini hayata geçirerek diğer kentlere öncülük edecek. Misyona seçilmesinin İzmir’in 2022 Avrupa Ödülü’nü ne kadar hak ettiğinin de göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İzmir yine öncü yine değer yaratıyor” dedi

İzmir, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğinin yarattığı tehditlere karşı dirençli kentler oluşturmak adına başlattığı İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçildi.

Avrupa Birliği’nin uzun değerlendirme sürecinin ardından İzmir, Türkiye’den 24, Avrupa’dan 377 şehrin başvuru yaptığı misyonda yer almaya hak kazandı. 100 kentin yer alacağı misyona Türkiye’den İzmir’in yanı sıra İstanbul da seçildi.

Başkan Tunç Soyer misyona seçilmekten duyduğu gururu ifade ederek, “İki gün önce Avrupa Parlamentosu’nun İzmirimize verdiği 2022 Avrupa Ödülü’nün ardından bugün bir güzel haber daha aldık. İzmir olarak Avrupa Birliği’nin önemli bir misyonuna seçildik. Bu seçim İzmir’in bir Avrupa kenti olduğunun da 2022 Avrupa Ödülü’nü ne kadar hak ettiğinin de göstergesidir. İzmir yine öncü, yine değer yaratıyor. Amacımız önce doğayla uyumlu, dirençli, refahı yüksek, biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehri, ülkeyi ve dünyayı inşa etmek” diye konuştu.

İzmir Avrupa Birliği özel hibelerinden yararlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve İzmirliler adına projeyi yürütecek İZENERJİ A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, “Bu misyonla birlikte İzmir, çalışmalarında Avrupa Birliği özel hibe ve kredi olanaklarından yararlandırılacak. İklim nötr olma hedefine ulaşmak için seçilen diğer Avrupa şehirleri ile eşgüdümlü çalışılacak. Seçilen şehirlerin belediye başkanları bir araya gelerek, şehrin karar verici mekanizmaları ile bir arada yürütüleceğini gösteren İklim Kontratı hazırlayacak. Şirketimiz İZENERJİ A.Ş. koordinatörlüğünde belediyemiz kurum ve iştirakerinin, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın, İzmir Kalkınma Ajansı’nın, Kent Konseyi’nin, üniversitelerin, meslek odalarının, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve şehrin diğer tüm paydaşlarının da katılımı ile İzmir’i 2030 yılında iklim nötr yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı başlatıyoruz. İzmir için İzmirlilerle birlikte çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz” diye konuştu.

İzmir sıfır karbon hedefiyle öncülük edecek

Avrupa Birliği’nin dünyadaki temel sorunların çözümü için başlattığı beş misyonundan birisi olan İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu, kentlerin arasında önemli uygulama hedefleri ve istekleri olan 100 şehrin 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşılmasını destekleyen bir program. İzmir’in yanı sıra misyona seçilen tüm şehirler, karbon salınımını sıfıra indirmek için 2050 yılı iklim nötr kentler hedefini 2030 yılına çekecek ve diğer kentlere öncülük edecek.