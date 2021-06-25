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İzmir'in Çernobili'nde nükleere tepki, Kazım Koyuncu'ya anma

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bu hafta beşincisini yaptığı “Duran Adam” eyleminde Çernobil nükleer santralindeki felaketin ardından ortaya çıkan radyoaktif maddeden etkilenerek akciğer kanseri olan ve bu nedenle 16 yıl önce bugün hayata veda eden Kazım Koyuncu’yu andı

İzmir'in Çernobili'nde nükleere tepki, Kazım Koyuncu'ya anma
25 Haziran 2021 Cuma 13:35

İzmir’in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın yaptığı “Duran Adam” eyleminin beşincisi gerçekleştirildi.

Atıkların bulunduğu alanda yapılan eyleme Gaziemir Belediyesi Meclis Üyeleri, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, Gaziemir Kent Konseyi, Kimya Mühendisleri Odası, Gaziemir Çevre Platformu, İzmir Yaşam Alanları, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Atık alanının hemen yanındaki alanda buluşan çevre dostları, burada üzerinde Kazım Koyuncu’nun fotoğrafının basılı olduğu “İzmir’in Çernobili Temizlensin” yazılı tişörtleri giydi. Daha sonra radyoaktif atıkların bulunduğu arazide gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten alarm sesi eşliğinde 1 dakika boyunca durma eylemi yaptı. Duran Adam eyleminin ardından nükleer atıkların insan sağlığına etkilerine vurgu yapmak için kanser nedeniyle yaşamını yitiren Kazım Koyuncu şarkılarla anıldı.

Sesimizi yükselteceğiz


Eylemin ardından konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bugün sözün bittiği yerdeyiz. Ama tekrar tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Burası 14 yıldır temizlenmiyor. 14 yıldır burayla ilgili adım atılmıyor. İzmir’in Çernobili olarak bilinen alanda toprağa gömülü halde bulunan ve normal değerin 7 bin 219 katı fazla radyasyon yayan radyoaktif atıklar 14 yıldır toprağa, suya ve havaya karışarak tüm İzmir’in sağlığını tehdit ediyor. Masum bir isteğimiz var. Burası temizlensin!” dedi.

Şair Ceketli Çocuğu anıyorum


Nükleer atıkların doğayı ve insan sağlığını tehdit ettiğine, birçok insanın bu atıklar nedeniyle sağlığını kaybettiğine ve yaşamını yitirdiğine vurgu yapan Başkan Halil Arda, “Ukrayna'da meydana gelen nükleer kazanın etkileri ülkemizde en çok Karadeniz Bölgesi’nde görüldü. Bu bölgede yaşayan insanlarımız kanser oldu ve birçok insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlardan biri de Karadeniz müziğinin temsilcilerinden, Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu’ydu. Kazım Koyuncu 2005 yılında, henüz 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu çevre felaketi nedeniyle yaşamını yitiren Koyuncu’yu ve tüm yurttaşlarımızı anıyorum. Emrez Mahallesi’ndeki atıkların, insanların ölümüne yol açmaması için hepimiz mücadele vermeliyiz. Bu kirliliğin önüne geçmek hepimizin vereceği mücadeleyle mümkün. Bu memleket, bu İzmir, bu Emrez Mahallesi bizim; bu alan temizlenene kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #izmirin çernobili #kazım koyuncu #duran adam
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