YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
0
İKİZLERİ KORONA AYIRDI
İKİZLERİ KORONA AYIRDI
0
EVSİZDİ ŞİMDİ MİLYONER
EVSİZDİ ŞİMDİ MİLYONER
0
İZMİR'DE DEPREM
İZMİR'DE DEPREM
0

İzmir'in yüksek kesimleri kar altında

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte Ödemiş’te Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki yaylalar ve mahalleler kar yağışından nasibini aldı. Ödemiş Belediyesi, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı ekiplerini seferber etti

İzmir'in yüksek kesimleri kar altında
16 Şubat 2021 Salı 15:29

Ödemiş’te yüksek rakımlı bölgelerde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Ödemiş Belediyesi alarma geçti. Gölcük Yaylası, Bozdağ, Tekke, Ovacık, Subatan Yaylası, Artıcak, Horzum ve Çamyayla’daki yollarda kar küreme ve buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Tekke-Kırkoluk Mevkii bağlantı yolunda kalan bir TIR sürücüsünün yardımına koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de Aydın Dağları üzerindeki Ovacık Yaylası’nda kar temizliği yaptığı ilçede ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.  

Yaylalardaki sevimli dostlar unutulmuyor

Kış mücadelesinin yanı sıra yaylalardaki sevimli dostları da unutmayan Ödemiş Belediyesi ekipleri, mama takviyesi yapıyor.

Kış mücadelesinin gece-gündüz devam ettiğini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bölgemizde beklenen şiddetli soğuk ve kar yağışı etkisini gösterdi. İzmir’in çatısı konumundaki Bozdağlar ve Aydın Dağları beyaza büründü. Kar bereketini ve güzelliğini yaşarken ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz 7/24 sahada. Yolların açık tutulması için kar küreme çalışmasının yanı sıra buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz sürücülerin de yardımına koşuyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli şekilde kış mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm yollarımız ulaşıma açık. Yine de dağ yollarında tedbirli ve dikkatli olunması ve sürücülerimizin mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurması gerekiyor.  

Ayrıca yaylalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için düzenli olarak mama takviyesi yapılıyor. Kar ve buzla mücadele çalışmalarında görev alan ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz” dedi.

Etiketler; #izmir #kar #ödemiş kar
Önceki Haber
Veteriner iki kardeş, yaralı martıya evlerinde bakıyor
Sonraki Haber
Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu
Veteriner iki kardeş, yaralı martıya evlerinde bakıyor
Veteriner iki kardeş, yaralı martıya evlerinde bakıyor
0
Canlı yayında kaçak ürün tanıtırken, polise yakalandı
Canlı yayında kaçak ürün tanıtırken, polise yakalandı
0
Hastasının tedavisi için ABD'de eğitim aldı, sonra ameliyat etti
Hastasının tedavisi için ABD'de eğitim aldı, sonra ameliyat etti
0
Çiğli'de arama ve kurtarma ekibi kuruluyor
Çiğli'de arama ve kurtarma ekibi kuruluyor
0
Silah kaçakçılarına şafak baskını: 40 gözaltı
Silah kaçakçılarına şafak baskını: 40 gözaltı
0
Başkan Soyer'e Kemeraltı teşekkürü
Başkan Soyer'e Kemeraltı teşekkürü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.