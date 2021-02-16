İzmir'in yüksek kesimleri kar altında

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte Ödemiş’te Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki yaylalar ve mahalleler kar yağışından nasibini aldı. Ödemiş Belediyesi, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı ekiplerini seferber etti

Ödemiş’te yüksek rakımlı bölgelerde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Ödemiş Belediyesi alarma geçti. Gölcük Yaylası, Bozdağ, Tekke, Ovacık, Subatan Yaylası, Artıcak, Horzum ve Çamyayla’daki yollarda kar küreme ve buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Tekke-Kırkoluk Mevkii bağlantı yolunda kalan bir TIR sürücüsünün yardımına koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de Aydın Dağları üzerindeki Ovacık Yaylası’nda kar temizliği yaptığı ilçede ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Yaylalardaki sevimli dostlar unutulmuyor

Kış mücadelesinin yanı sıra yaylalardaki sevimli dostları da unutmayan Ödemiş Belediyesi ekipleri, mama takviyesi yapıyor.

Kış mücadelesinin gece-gündüz devam ettiğini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bölgemizde beklenen şiddetli soğuk ve kar yağışı etkisini gösterdi. İzmir’in çatısı konumundaki Bozdağlar ve Aydın Dağları beyaza büründü. Kar bereketini ve güzelliğini yaşarken ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz 7/24 sahada. Yolların açık tutulması için kar küreme çalışmasının yanı sıra buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz sürücülerin de yardımına koşuyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli şekilde kış mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm yollarımız ulaşıma açık. Yine de dağ yollarında tedbirli ve dikkatli olunması ve sürücülerimizin mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurması gerekiyor.

Ayrıca yaylalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için düzenli olarak mama takviyesi yapılıyor. Kar ve buzla mücadele çalışmalarında görev alan ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz” dedi.