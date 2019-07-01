İzmir, inovasyonun ve girişimciliğin merkezi olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için hayatın her alanında yeşil teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "İnovasyon ve girişimcilik ile yeni fikirlerin buluşma ve başlangıç noktası olacağız. Tarih boyunca olduğu gibi yeni fikirler yeniden İzmir'den tüm dünyaya yayılacak" diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen GreenTech 2019 İzmir programı, Türkiye'nin yeşil teknolojiler alanındaki en seçkin girişimcilerini, kamu kurumlarının, belediyelerin, üniversitelerin, meslek odalarının, sanayi bölgelerinin ve özel sektörün temsilcileri ile buluşturdu. Değişime daha hızlı uyum sağlamak, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanmak, birlikte dönüşmek, birlikte hızlı büyümek, sürdürülebilirlik temasında birlikte değer yaratmak için gerçekleşen buluşmada sunulan 18 yaratıcı "yeşil teknoloji girişim fikri" büyük ilgi gördü.

İzmir yenilikçi fikirlerin buluşma noktası

Programın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan tüketim için ihtiyaç duyulan teknolojinin çevreye uyumlu olmasının önemini vurgulayarak, bu noktada yeşil teknolojinin devreye girdiğini, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için ulaşımdan endüstriye, tarımdan sağlığa hayatın her alanında yeşil teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Yeşil teknoloji alanında geliştirdikleri fikirleri hayata geçirmek isteyen girişimcilerle birlikte olmaktan ve bu topluluğa destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Soyer, "Ancak asıl mutluluk duyduğumuz şey, bu yenilikçi fikirlerin ve girişimlerin başlangıç noktasının İzmir olması. İzmir, tarih boyunca ticaretin, ticaretle birlikte farklı kültürlerin, ortak pay dada buluşmuş olduğu bir liman kenti. Günümüzde de bu özelliklerini sürdüren İzmir, bundan sonra girişimciliğin ve inovasyonun da ilham kaynağı olacak. İzmir'in buna imkan sağlayabilecek en doğru kent olduğuna inanıyorum. İzmir güzel iklim koşullarında mutlu bir çalışma ortamı sağlayan, yatırımcı aktörler ve yaratıcıların buluşma noktası olabilecek önemli bir buluşma merkezi. İZKA, İzmir'de yer alan girişimcilik çalışmalarını ve sektör paydaşlarını tespit edip bir girişimcilik ekosistemi haritası çıkarmış durumda. Bu ekosisteme baktığımızda var olan girişimcilik ve inovasyonal potansiyelinin zenginliğini ve çeşitliliğini belirgin bir şekilde görebiliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizim amacımız bu ekosistemi daha da büyütmek, sektör paydaşlarıyla iletişimi kuvvetlendirmek ve İzmir'i bir inovasyon şehri yapmak olacaktır" dedi.

İzmir'in tarihi misyonu yeniden hayat bulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin stratejisinin ana hedeflerinden birinin inovasyon ve girişimcilik olacağının altını çizen Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnovasyon ve girişimcilik ile tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyadan gelecek yeni fikirlerin buluşma ve başlangıç noktası olacağız. Tarih boyunca olduğu gibi yeniden yeni fikirler İzmir'den tüm dünyaya yayılacak. Bu şehrimizin binlerce yıllık tarihi boyunca böyle olmuştur. İnsanlığın en önemli inovasyonu olan demokrasi, bu topraklarda hayat bulmuş ve günümüzde de en iyi bir arada yaşama yöntemi olarak varlığını sürdürmektedir. Bu tarihi misyonun, yeniden hayat bulması için İzmir Büyükşehir Belediyesi elinden gelen tüm desteği vermek konusunda hazır ve kararlıdır."

Başkan Soyer'e teşekkür

Türkiye'deki yeşil teknolojiler alanındaki en seçkin startuplarının çalışmalarını dinlemek üzere etkinliğe katılan ve destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür eden ve Türkiye'de bir ilk olan bu çalışmanın verimli işbirliklerine dönüşmesini dileyen İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, "İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik faaliyetler dünyada yıllık en az 1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük oluşturacak. Temiz enerji yatırımları ve kullanımı artacak. Hızlı büyüyen teknoloji startupları inovasyonun yayılmasında etkin rol oynarken, ülkelerin ve bölgelerin kalkınmasında da önemli aktörler haline geldi. Teknoloji startupları ile kurumsal aktörlerin iş birlikleri öne çıkıyor, açık inovasyon giderek daha &cce dil;ok yaygınlaşan bir model haline geliyor. GreenTech İzmir, teknoloji startuplarının daha hızlı ticarileşmesi, buna bağlı olarak ülkemizde inovasyonun gelişmesi ve katma değerin artması için çok önemli. Bu buluşmanın gelecekte yapılacak işbirlikleri için çok değerli olacağına inanıyoruz. Hayata geçirilecek işbirliği sadece o startup firmasına değil, tüm ülke ekonomimize fayda sağlayacaktır" dedi.

Birbirinden yaratıcı 18 yeşil teknoloji girişim

Konuşmaların ardından yeşil teknoloji alanında girişim fikri olan firmalar 5'er dakikalık süre boyunca projelerini sundu ve ardından katılımcıların sorularını cevapladı. Elektrikli araçlar için enerji paylaşım ağı, tarımda kimyasal pestisitleri plazma teknolojisi ile ozon aktif organik ve akıllı bir ürüne dönüştüren tarım platformu, yeni nesil hızlı soğutma cihazı, bulutta çalışan çok kullanıcılı, web tabanlı veri analiz platformu, alerjik ve toksik etki yaratmayan ve doğada yüzde 100 parçalanabilen ekolojik deri üretimi, su ve enerji kayıplarını azaltacak su tesisatı sistemi gibi birbirinden yaratıcı yeşil teknoloji ürünlerin sunumunun ardından projelerle ilgilenen katılımcılar ile startuplar birebir görüşme imkanı buldu.