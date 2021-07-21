İzmir, Kavacık Üzüm Festivali'ne hazırlanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Kavacık Üzüm Festivali, bu eylül ayında yine on binlerce İzmirliyi ağırlayacak. Renkli görüntüler ve coşkuyla kutlanacak festivalde, Kavacık'ın coğrafi işaretli üzümü ve yerel değerleri Türkiye'ye anlatılacak

Karabağlar Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve kente göçü önlemek amacıyla ilçeye bağlı 3 köyden biri olan Kavacık'ta özel çalışmalar yürüyor. Yıllardır Kavacık Üzüm Festivali'ni düzenleyen Karabağlar Belediyesi, bu etkinliğin marka tescilini yaptırdı. Ayrıca sadece yörede yetişen ve eşsiz lezzetiyle dikkat çeken üzüme Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret almayı başardı.

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali'ne sadece 2019'da yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Festival koronavirüs salgını nedeniyle geniş katılımla yapılamadı. Bunun yerine sembolik bağbozumu etkinliği gerçekleştirildi.

Değerler geleceğe taşınacak!

Yeni bir salgın kısıtlaması olmaması durumunda festivali yine coşkulu etkinliklerle kutlamaya hazırlandıklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Sadece Kavacık yöremizde yetişen ve kendine özgü tada sahip bu üzümümüzü, önce Türkiye sonra da dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Yıllardır bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. On binlerce vatandaşımızın katıldığı festivalimizin marka tescilini yaptırdık. Sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Kavacık Üzümü için coğrafi işaret belgesi almayı başardık. Şimdi hedefimiz Avrupa Birliği'nde de bu işareti almak" dedi.

Köyün fiziksel dokusunun iyileştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'yle hazırlanan Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi'ni de en kısa sürede yaşama geçireceklerini söyleyen Başkan Selvitopu, "Kavacık'ın değerlerine sahip çıkmaya ve bunları gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Festival programı gelecek haftalarda belirlenecek.