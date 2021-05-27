İzmir Meclisi'nde yine trafik sorunu tartışıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı ikinci bileşiminde de ilk birleşime damga vuran trafik tartışması devam etti. Oturumda Ak Parti Grubunun eleştirilerine yanıt veren Başkan Vekili Mustafa Özuslu, trafik soruna hep birlikte çözüm bulunması gerektiğini belirterek “Muhalefetin önerisi varsa getirsin. Çünkü bu sorunu çözmek hepimizin yararına” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı ikinci bileşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi.Oturumda bir önceki toplantıda gündeme getirilen Bütçe Komisyonu’na gönderilen Çiğli tramvayı ve Narlıdere Metrosu için Başkan Tunç Soyer’e 2021 yılından itibaren yıllara sari kullanmak üzere toplamda 75 milyon Euroluk borçlanma yetkisi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Meclisten geçen kararla Soyer’e Çiğli Tramvayı için 55 milyon Euroluk, Narlıdere Metrosu için ise 20 milyon Euroluk borçlanma yetkisi verilmiş oldu.

Hizmet binası için Soyer’e yetki

30 Ekim depreminde orta dereceli hasar gören ve tahliye edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının ilgili de bir gelişme yaşandı. "Ana Hizmet Binasının Deprem Güvenliğinin ve Güçlendirilmeye Uygunluğunun ve Depremi Sonrası Yapılan Gözlemler Işığında Değerlendirilmesi” için İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü ile protokol imzalanması amacıyla Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verildi.

Ak Parti Grubu trafik tartışmasını tekrar gündeme getirdi



Gündem dışı konuşmalarda bölümünde ise bir önceki oturuma damgasını vuran trafik tartışması devam etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, ilk oturumda Başkan Soyer’in kullandığı “Merkezi iktidarın İzmir’de yaptığı 1 metre bile tüp geçit yok” sözlerine yanıt verdi. Hızal, “Pazartesi yaptığımız oturumumuzda trafik sorununa değinmiştim. Çünkü son birkaç haftadır İzmir’in her noktasında inanılmaz bir trafik var. Siz de araç sayısının artmasına bağlamıştınız. Biz bunu kabul ediyoruz. Ama kabul etmediğimiz şey şu: Bunun öngörülebilmesi gerekiyordu. Çünkü pandeminin ilk günlerinde bir toplantı yapılıp kriz belediyeciliği sözü verilmişti. Bunun anlı kenti olabilecek her türlü soruna karşı hazırlamaktır. Ama Sayın Soyer, geçtiğimiz toplantıda merkezi iktidarın İzmir’de 1 metre bile raylı sistem yapmadığını söylemişti. Şimdi İzmir’in toplam raylı sitem uzunluğu 186 kilometre. İzmir’i Demirağlarla ördük, öreceğiz. Bu 186 km’nin 136’sı İZBAN. Bu, merkezi idareyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi. 2,5 milyarlık bu projenin yüzde 50’si İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüzde 50’si Devlet Demir Yolları’na ait. Şimdi İzmir’in bir çevre yolu var. İkincisi de yapılacak. Ama itiraz etmeyeceksiniz. ‘Çevre katliamı oluyor’ demeyeceksiniz. Ayrıca Konak Tüneli de merkezi iktidar tarafından yapılıp teslim edildi” dedi.

Sadece büyükşehirin sorunu değil



Hızal’a yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise, trafiğin yalnızca büyükşehirin sorunu olmadığını belirtti. Kökkılınç, “Geçen mecliste başkanımızın söylediği şey devletin metroya 1 lira bile harcamamasıydı. İZBAN farklı bir sitem. Bu bakış açısıyla ilgili. Devlet neden her yere yatırım yaparken neden İZBAN’da belediye katkı sağlamak zorunda kaldı. Devlet tek başına yapsaydı. Devletimizin ne yazık ki İzmir’e metroda ve tramvay hatlarında hiçbir maddi katkısı yok. Bu sayısal veriler ve resmi kayıtlarla da sabit. Konak Tünellerine değinildi. Konak Tünelleri yapılırken tepki çekti. Çünkü o bölgede bulunan Kemeraltı dünyadaki en uzun çarşı ve en eski yapıların yer aldığı yer. Konak Tüneli o bölgede merkezi iktidarın ‘yaptım oldu’ diyerek hayata geçirdiği bir proje. Trafik sorunu yalnızca büyükşehirin sorunu değil. İzmir ulaşımı için kararlar alan ortak bir kurul var. İzmir Valiliği de bu kurulda. Evet İzmir bugün bir trafik sorunu yaşıyor olabilir ama bu sadece büyükşehirin sorunu değil. İzmir’de tüp geçitten bahsediliyor. Ama bunlar için İzmirlilere fikir sorulmuyor. Çoğulcu bir şekilde karar almak gerekiyor. O tüp geçit İzmir’in Kuş Cenneti’nden geçiyor. O yüzden ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla hareket etmek doğru değil” diye konuştu.

Birlikte çözüm bulalım



Başkan Vekili Özuslu da “Biz halkın parasını harcıyoruz. Hepimiz kamuyuz ve vatandaşın vergisini kullanıyoruz. Dolayısıyla İZBAN yüzde 50-yüzde 50. 136 km değil, bin 36 km yapalım. Birlikte yapmışız. Ne güzel. Devlet ve büyükşehir el ele vermiş ve kamu için çalışmış. Bunda bir sıkıntı yok. Sayın Soyer, otoyollardan bahsetmedi. Metrodan bahsetti. Özgür arkadaşım da bunu biliyor. İstanbul’da metro hattını yaptı. Arkadaşlar tekrar söylüyoruz 640 bin araç 1 milyon 400 bin araç olmuş. Buna hep birlikte çözüm bulmalıyız. Muhalefetin önerisi varsa getirsin. Çünkü bu sorunu çözmek hepimizin yararına” şeklinde konuştu.