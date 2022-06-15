İzmir meclisinde gündem: Koku!

Kentteki koku problemi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine taşındı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, “Koku burnumuzdan giriyor, ciğerlerimizin en ücra hücrelerine dek nüfus edip orada kalıyor” derken CHP Grubu Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise koku ve çevre sorununun Türkiye’de her yerde yaşandığını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturuma kentteki koku problemi damga vurdu. Oturumun gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, havaların ısınmasıyla birlikte İzmirlinin gündeminden düşmeyen kentteki koku sorununa dikkat çekti. Kentteki koku problemini defalarca dile getirdiklerini belirten MHP’li Şahin, “Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bir kulağından girip öbür kulağından çıktı. Fakat koku burnumuzdan giriyor, ciğerlerimizin en ücra hücrelerine dek nüfus edip orada kalıyor. Koku problemini de tek mecrada ele almak sorunun çözümüne yönelik bizi bazı yanılsamalara itebilir. Bu yüzden körfezin kokusunu ayrı, dere yataklarının kokusunu ayrı, mazgallardan gelen kokuları ayrı ele almalıyız. Her üç bölümün koku probleminin de altında yatan ortak sebep birleşik sistemdir ancak buna ilave olarak körfez kokusu dere yatakları vasıtasıyla körfeze taşınan pislikler, arıtma sistemlerinin yetersizliği, dere yataklarına döşeli pis su hatlarının eski ve yeterli çapta olmaması sebepleriyle beraber ele alınmalıdır” dedi.



MHP’li Şahin çözüm önerilerini sıraladı



MHP Grubu olarak sorunun çözümü noktasında önerilerini de sıralayan Şahin, “Arıtma tesislerinin tamamlanmayan eksiz fazlarının bir an önce tamamlanması, dere yataklarının yaz gelmeden bakım ve temizliklerinin yapılması, dere yataklarına döşenmiş pissu kanallarının boru çaplarının yeniden hesaplanarak gerekli tadilatların yapılması, dere yataklarındaki pissu hatlarının elden geçirilerek, deprem ya da diğer sebeplerle patlak bozuk ya da deforme olanların acilen yenilenmesi, yağmur suyu mazgallarının yaz öncesi yaprak ot ve benzeri organik maddelerden arındırılması, üniversiteler ile görüşülerek iç körfezin bilimsel yöntemlere dayalı olarak su sirkülasyonunun sağlanmasıdır. Çalışmalarıyla koku probleminin önemli ölçüde çözüleceği kanaatini taşıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Koku sorunu Türkiye’de her yerde yaşanıyor”



MHP’li Şahin’in ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise “Geçen haftalardan bu yana İzmir’deki koku konusu herkes tarafından dile getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi son üç yılda 387 milyon liralık çevre ile ilgili yatırımlarını gerçekleştirdi. 85 milyon lira daha para harcayarak yağmur suyu hattı çalışması sürdürüyor. 2 bin 500 kilometre dere temizliği gerçekleştirdi. İzmir’den güneydoğu kentlerinin bin 600 kilometre uzakta olduğunu düşünürseniz ne kadar büyük bir yatırım yapıldığını görürsünüz. Yine İzmir’de açtığımız arıtma tesisleriyle Türkiye’de lider durumundayız. Ege Bölgesi’nde müsilaj ile hiç karşılaşmadık. Geçenlerde DSİ’nin ikinci bölge müdürü kendilerinin de görev alanında olan nehir yataklarından bahsetti. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da görevleri, çok sayıda tekniği var ama sadece 20 gibi çok komik bir sayıda denetimcisi var. Bu konuya İzmir Büyükşehir Belediyesi bir şey yapmıyormuş gibi yaklaşmak doğru değil. Burada bütün kurumların birlikte hareket etmesi lazım. Koku ve çevre sorunu Türkiye’de her yerde yaşanıyor. Daha yakın zamanda şehir hastanelerinin atıklarının kent içinde deşarj edildiği kamuoyuna yansıdı. İlk önce bu sorunların çözülmesi lazım” diye konuştu.



“İZSU bir ihaleyi yapamıyor”



CHP’li Kökkılınç’ın ardından söz alan AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı da "Nilay hanımın söylediği sözlerde de sayın başkan aday olursa bir yılda sorunu çözeceğim demişti. 300 logar kapağı alacağım diye ihaleye çıkıyor ancak ihale iptal oluyor. İZSU bu kadar arıtma tesisim var diyor ancak ihaleyi bile yapamıyor" diye konuştu.