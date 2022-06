İzmir meclisinde sermaye tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde üç belediye şirketinin sermaye artırımı tartışmalara neden oldu. İZBETON kocaman bir kara delik oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal sermaye artışına tepki göstererek “karadelik” çıkışında bulunurken Hızal’a yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da “Bu ülkede her şey güllük gülistanlıkmış da şirketlerin sermayelerini yutan karadeliğin kim olduğunu görmüyormuş gibi davranmak bize yakışmaz. Bunu da İzmir halkı yutmaz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı üçüncü birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş’nin 15.000.000,00 TL, İZBETON A.Ş.’nin 150.000.000,00 TL ve İZTARIM A.Ş’nin 100.000.000,00 TL sermaye artırımı meclisten oy çokluğu ile geçerken beraberinde tartışmalara da neden oldu.



AK Partili Hızal’dan “Karadelik” çıkışı



İZBETON’un sermaye artışına eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Bir şirket sermaye artırımını iş yapmak için yapar. Bir şirket sermaye artırımına giderse işini büyütmüştür. İZBETON kocaman bir kara delik oldu. Siz ne kadar sermaye artırımını yaparsanız yapın karadelikte buharlaşıp gidiyor. İZBETON, başlarındaki liyakatsiz yöneticiler nedeniyle zarar ediyor Bugün İZBETON kapısına kilit vursa piyasaya ne kadar ödemesi gerekir? Sadece hak edişlerden dolayı piyasaya ödemeniz gereken rakam 200 milyon lira. Daha önce de uyarmıştık, şu anda İZBETON hak edişlerini yapmayarak aleyhinde açılmış icralara itiraz ederek hem tazminat hem de masrafları ödemek zorunda kalıyor. İZBETON asli görevlerini yerine getirmiyorken biz de iyi niyetli olup kentsel dönüşüm sorununu çözmek adına, Örnekköy’de kentsel dönüşüm yapması için yetki verdik. Tüm dünyada global sistemde yaşanan krizden maalesef ülkemiz de etkilendi. Hayat pahalılığıyla alakalı ben de vatandaşın yaşadığı sorunları görüyor ve bunun çözümü için çaba gösterdiğimizi söylüyorum. Ancak İZBETON para kazanacağı bir sistemi başkasına devrediyor. Kimlerin içinde olmadığını bilmediğimiz kooperatif ve müteahhitlere bu iş veriliyor. Buradan bir kar edilecek, kim bu karı edinecek? Kimse ‘Vatandaş’ demesin. Binlerce konut yapılacak; kim yapacak onu, ben bilmiyorum, yetkiyi biz verdik ama hiçbirimiz bilmiyoruz. İZBETON neden bunu yapamıyor çünkü kasa tam takır. O yüzden dahiyane bir çözüm buldular kooperatif kurdular. Biri Ankara’dan gelmiş, biri İstanbul’dan gelmiş. Üyeler kim, bilmiyoruz. Bu işten ne kadar rant elde edecekler, bilmiyoruz. İZBETON’un elinde iş var, yapamıyor, başka yere paslıyor. Sonra gelip ‘Biz 150 milyon lira sermaye artırımı yapacağız’ diyor. Üç yılda ne yaptınız, hiç, kocaman bir sıfır. İZBETON genel müdürü kahvecilik yapıyor, elinde telefonla reklam ajansı yöneticisi gibi çalışıyor. İzmir ile dertlenmiyor. Eylül ayında bu sorun çözülmeyecek. O yüzden de bu 150 milyon da karadeliğe atılmış kocaman bir sermaye oluyor, İzmirli’nin parası buhar olup gidiyor” dedi.



“Yollarımız off road parkurundan farksız”

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise İZBETON’a yönelik eleştirilerde bulunarak “İzmir’deki yolların durumu facia. İZBETON yol mu yapacak, kentsel dönüşüm mü? Biz de bilemiyoruz. Dört ilçe belediyemiz asfalt tesisi hazırlıyor bizim tavsiyemiz bütün ilçe belediyeleri kendi göbeğini kendileri kessin. Bu gidişle yollarımız off road parkurundan farksız olacak. İzmir genelinde yolların asfaltlanmasına ciddi ihtiyaç var. Büyükşehir Belediye Başkanımız da 3-4 ay içinde çözeceğini söyledi, inşallah çözülür” ifadelerini kullandı.



“Gerçekleri çarpıtarak siyaset yapmak anlayışımız değil”



Eleştirilere yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da “İZBETON hala çok kıymetli bir şirket. Hala İzmir Büyükşehir Belediyesinin en önemli şirketi ve hala İZBETON, İzmir’in birçok sorunu için yatırım yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ve CHP grubunun tarzında gerçekleri ve sorunları inkar etmek gibi bir anlayış yoktur. Bu şimdilerde neoliberal sağcıların söyledikleri ‘post truth’ dedikleri gerçek ötesi, gerçekleri çarpıtarak siyaset yapmak da bizim anlayışımız değildir. Biz meseleyi görür, tartışır ve sorunları çözmeye çalışırız. İzmir Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporuna ve stratejik beş yıllık planına bakarsanız bu şehirde ne kadar çok şeyin yapılması gerektiğini, hala ne kadar çok şeyin eksik olduğunu bizim söylediğimizi görürsünüz. Zaten o yüzden yönetimdeyiz. Yani bu şehir için daha iyi şeyler yapılması gerektiğine inandığımız için yönetimdeyiz. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesinin kesin hesaplarında ve faaliyet raporlarında yüzde 35 ile yüzde 42 arasında yatırımların yapıldığını görürsünüz. Herhalde bu yatırımları şan olsun diye yapmıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yatırımları başkasının parasıyla yapıp başkasına ödetecek bir anlayış içinde de değil. Kendisinin öz sermayesinden, bu halktan toplanan vergilerden aldığı parayla yapıyor. O yüzden de halkın kullanımına sunulmuş her bir hizmet için ödeme garantili işler de yapıyor. Aramızdaki farkı belirleyelim. O yüzden biz her zaman eksiği giderme çabasındayız” diye konuştu.



“İzmir halkı yutmaz”



Aydın sözlerine devamında ise AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ı kast ederek “Doğru söyledi. Şirketler büyümek için, daha iyi yatırımlar yapmak için sermaye artırır. Peki, bugün Türkiye’de şirketlerin durumu böyle mi? Şirketlerin sermayesini yutan, ekonomiyi batırmış, Türk Lirası’nı ‘Daha ineceği yer yok’ denilen yerin de altına indirmiş ve bütün bunlara rağmen hala gerçeklikten kopmuş bir siyasal iktidarla muhatap İzmir halkı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi. O yüzden de İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri olan şirketler de bu ekonomiyi batırmış siyasi anlayış yüzünden yok olan, kara deliklerde yutulmuş, sermayesini toparlamaya çalışıyor. Bu, bütün şirketler için geçerli. Şirketlerin bilançolarındaki geçen yılki karşılıklarına bakın bir de bu yılkine bakın. Bu şirketler geçen yıl bütçe hazırlarken tahmin ettikleri Türk Lirası döviz kurlarının girdi maliyetlerine bakın. Sayın Hızal zaman zaman ‘Bahane belediyeciliği’ der; anladığım kadarıyla kendileri de ‘Bahane hükümetçiliği’ diye yeni model uydurdular. Çünkü görüyorum ki bu ekonomik krizle ilgili ne kötü gidiyorsa ‘Dünya böyle’ diyorlar. Oysa biz enflasyonda üçüncü sıradayız. İyi bir şey olduğunda ‘Hükümetimiz yaptı’ diyorlar. Bu, 10 aldığında kendi aldığını söyleyen ama üç aldığında da notun hocanın verdiğini söyleyen tembel öğrenci anlayışıdır. Bahane hükümetçiliğinden vazgeçin. Bu ülkenin şirketlerini, mal varlıklarını batırmış bir hükümetin yerel temsilcileri olarak biraz olsun dilinizi ısırarak konuşun. Herhalde, ‘Bile isteye itiraz ederek icra takiplerini yavaşlatıp inkar tazminatı ödüyorlar’ dediklerine göre ellerinde bir sayı vardır. Biz burada ESHOT’un, İZSU’nun mali durumunu konuşurken bize neden o zaman ‘Bahane belediyeciliği yapıyorsunuz’ dediler? Ukrayna ile Rusya arasında savaş oluyor ama enflasyon bizde artıyor. Biz savaşın tarafı değiliz. Avrupa’daki ortalamalar belli. FED bugün rekor düzeyde faiz artırdı ama bizim ‘enflasyon sebep faiz sonuç’ gibi tuhaf bir anlayışımız var. Şimdi bütün bunları görmezden gelip hiçbir şey olmuyormuş gibi, bu ülkede her şey güllük gülistanlıkmış da şirketlerin sermayelerini yutan karadeliğin kim olduğunu görmüyormuş gibi davranmak bize yakışmaz. Bunu da İzmir halkı yutmaz” diye konuştu.



Otopark fiyatlarına zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklara yüzde 25 zam meclisten oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni fiyatlar 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanacak.