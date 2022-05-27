İzmir Mimarlar Odası, Büyükşehir binasının yıkımına tepki gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının yıkımının yanlış olduğunu ve korunması gerektiğini belirten TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, yıkım sonrası Basmane Çukuru'na benzer bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 30 Ekim depremi sonrasında hasar alan ve geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzmir Şubesi İlker Kahraman, yapının korunması gereken bir kültür varlığı olduğunu ve yıkımı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

“Bizim bildiğimiz belediye yıkmaz yapar”

Binanın kent açısından yerel yönetimlerin de mimari bir simgesi olduğunu ifade eden Kahraman, ayrıca yıkım sonrasında alanın nasıl değerlendirileceğine ilişkin de belirsizlikler olduğunun belirtti. Kahraman, “Bu bina ortadan kalktığında sadece merkezi hükümete ait binalar İzmir’i temsil edecek. Yerel yönetime ait sadece İZSU binası olacak. Biz bunun altını çizmek istiyoruz ve yeterince farkında varılmadığını düşünüyoruz. Binanın yıkımı başlandı. Ne yapılacak? Kimse bilmiyor. Ne yapılacağını bilmeden neden yapıyoruz? Bu bize çok anlamsız geliyor. Şöyle bir durum da var. Siz bu binayı yıktıktan sonra yerine yenisini yapabilecek misiniz? Bu binanın olduğu alalındaki 5 binacık var. 4 tanesi az hasarlı, biri ise orta hasarlı. Bu bina İzmir’deki tek az-orta hasarlı bina. Biz az hasarlı olan binayı yıkıyor Bu ne demek? İzmirli binan az hasarlı olsa da yık. Çünkü sallanıyor. Bak biz yıkıyoruz demek. Belki Büyükşehir’in parası vardır ama vatandaşın yok. Bu binanın altında pek çok kazık temeller var. 3 metrelik temel var. Onun altında kazıklar var. Onlar da çok uzun mesafeler alıyor. Siz bu kazıkları çıkarmadan yeni bina yapamazsınız. Çıkarmak isterseniz büyük meşakkat. Siz buraya yapılacak yeni binanın maliyetini çıkardınız mı? Göreceksiniz Basmane Çukuruna benzer bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Bizim bildiğimiz belediye yıkmaz yapar. Ama burada tersini görüyoruz. Eğer Büyükşehir buradaki kazıkların çıkarmanın maliyetini hesapladıysa bize de söylesin. Çünkü güçlendirme çok maliyetli diyorlardı. Peki bunun maliyeti ne? Ayrıca Kemeraltı... Büyükşehir belediyesi binası Kemeraltı’na destek veriyordu. Bina yıkıldığında Kemeraltı da olumsuz etkilenecek. Ayrıca yeni bina nereye yapılacak? Bunlar öngörüldü mü? Biz bunları sorup cevaplarını istiyoruz” dedi.

Yıkım sonrası yerine eskisi kadar büyük bina yapılamayacak

Binanın yıkımı sonrası yerine eski bina kadar büyük bir binanın yapılamayacağını da vurgulayan Kahraman, “Buradan kıyı kenar çizgisi geçiyor. Burada izin alıp bir bina yapabilmeniz için buraya eski bina kadar büyük bir bina yapamaz. Çünkü kıyı kenar kanununa tabi olacak” diye konuştu.